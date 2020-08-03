Минфин намерен сделать "русские офшоры" более привлекательными

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минфин РФ будет совершенствовать законодательство в части специальных административных районов (САР), чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для возврата холдинговых структур в Россию, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата", - прокомментировал Сазанов.
По его словам, теперь холдинговые структуры выгоднее будет переводить обратно в Россию. "Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно", - отметил Сазанов.
Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.
В августе 2018 года Путин подписал пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае. Эти решения создали конкурентоспособный налоговый режим, предоставляющий возможность иностранным компаниям, в том числе, с российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ.
30 июля, 14:45Кипр оценил ход переговоров с Россией по налогообложению