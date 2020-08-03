Минфин намерен сделать "русские офшоры" более привлекательными

"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата", - прокомментировал Сазанов.