Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575305838.html
Минфин намерен сделать "русские офшоры" более привлекательными
Минфин РФ будет совершенствовать законодательство в части специальных административных районов (САР), чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:30
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
кипр
калининградская область
приморский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_3ce8a7822c069ff3d1dee21ca50e8850.jpg
https://ria.ru/20200803/1575301039.html
https://ria.ru/20200730/1575168476.html
2
кипр
калининградская область
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_3ce8a7822c069ff3d1dee21ca50e8850.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_02b6dde0185042d2695d7df8ebeb7c6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_576:0:2624:2048_1400x0_80_0_0_abfa22227e6cf0abe608b713d03767e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, калининградская область, приморский край, экономика

Минфин намерен сделать "русские офшоры" более привлекательными

14:30 03.08.2020
2491
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минфин РФ будет совершенствовать законодательство в части специальных административных районов (САР), чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для возврата холдинговых структур в Россию, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Ранее в понедельник Минфин объявил, что начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата", - прокомментировал Сазанов.
По его словам, теперь холдинговые структуры выгоднее будет переводить обратно в Россию. "Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно", - отметил Сазанов.
Здание министерства финансов России
Вчера, 13:25
Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром
Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.
В августе 2018 года Путин подписал пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае. Эти решения создали конкурентоспособный налоговый режим, предоставляющий возможность иностранным компаниям, в том числе, с российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ.
Кипр
30 июля, 14:45
Кипр оценил ход переговоров с Россией по налогообложению
3261124
Обсудить 2
Алексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинКипрКалининградская областьПриморский крайЭкономика
Рекомендуем
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток-2
"Газпром" обжалует максимальный штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Здание посольства Великобритании в Москве
Посольство Великобритании ограничило действие виз для россиян
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Благотворительный фестиваль АртБодрость 2.0 пройдет в Москве
В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения
Здание министерства финансов России
Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром
Музыкант Сергей Шнуров
Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Кипр
Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Россия ответит на размещение американских ракет в Европе и Азии
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния