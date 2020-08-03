Названы самые загруженные станции московского метро

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Станции московского метро "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская", расположенные вблизи парков и мест для прогулок, крупных торговых центров и жилых комплексов, являются лидерами пассажиропотока, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорт в Telegram-канале.

"Пассажиры метро возвращаются к поездкам. Самый высокий рост пассажиропотока на станциях вблизи парков и мест для прогулок, крупных ТЦ и ЖК. Лидеры пассажиропотока "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская", - говорится в сообщении.