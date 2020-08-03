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Названы самые загруженные станции московского метро
Станции московского метро "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская", расположенные вблизи парков и мест для прогулок, крупных торговых центров и жилых РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:27
московское центральное кольцо (мцк)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1400x0_80_0_0_665154860e2d65806ab074876a39b34e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
московское центральное кольцо (мцк), общество

Названы самые загруженные станции московского метро

14:27 03.08.2020
3921
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Станции московского метро "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская", расположенные вблизи парков и мест для прогулок, крупных торговых центров и жилых комплексов, являются лидерами пассажиропотока, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорт в Telegram-канале.
"Пассажиры метро возвращаются к поездкам. Самый высокий рост пассажиропотока на станциях вблизи парков и мест для прогулок, крупных ТЦ и ЖК. Лидеры пассажиропотока "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье старт маршрута Московского полумарафона на 78% увеличил пассажиропоток на станции "Лужники" МЦК, на 61% — "Спортивная" и на 41% — "Воробьёвы горы". А всего московским транспортом воспользовались больше 2 млн 370 тысяч человек — 81% от такого же дня в прошлом году.
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
28 июля, 14:06
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531004
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