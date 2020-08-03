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ВОЗ расследует возникновение COVID-19 в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с китайской стороной условия международного расследования относительно возникновения вызывающего... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, в мире

ВОЗ расследует возникновение COVID-19 в Китае

14:26 03.08.2020
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© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина
© AP Photo / Arek Rataj
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с китайской стороной условия международного расследования относительно возникновения вызывающего COVID-19 коронавируса.
В коммюнике говорится, что передовая команда экспертов ВОЗ, прибывшая в Китай, завершила миссию по "созданию фундамента" для совместных попыток установить происхождение вируса.
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"ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды во главе с ВОЗ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань, чтобы выявить потенциальный источник заражения в ранних случаях COVID-19.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что эксперты организации получили информацию об итогах предварительного расследования источников COVID-19 от китайских коллег.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКитайУханьВ мире
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