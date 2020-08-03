ВОЗ расследует возникновение COVID-19 в Китае

В коммюнике говорится, что передовая команда экспертов ВОЗ, прибывшая в Китай, завершила миссию по "созданию фундамента" для совместных попыток установить происхождение вируса.
"ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды во главе с ВОЗ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань, чтобы выявить потенциальный источник заражения в ранних случаях COVID-19.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что эксперты организации получили информацию об итогах предварительного расследования источников COVID-19 от китайских коллег.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.