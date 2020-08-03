ВОЗ расследует возникновение COVID-19 в Китае

Ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

Ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

"ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды во главе с ВОЗ", - говорится в заявлении.