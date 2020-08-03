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В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал решение польского антимонопольного... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:41
владимир джабаров
россия
северный поток — 2
газпром
польша
в мире
экономика
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Никогда такого не было и тут опять газпром миллионы выплачивает за проигранный суд.
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Харош удивлятся , платите .
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россия
польша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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владимир джабаров, россия, северный поток — 2, газпром, польша, в мире, экономика

В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"

14:38 03.08.2020 (обновлено: 14:41 03.08.2020)
19967
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал решение польского антимонопольного регулятора UOKiK оштрафовать "Газпром" за "нежелание сотрудничать" с ним по расследованию в отношении "Северного потока — 2" примером недобросовестной конкуренцией и попыткой сорвать строительство трубопровода.

"Вообще непонятно, с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к "Газпрому" и "Северному потоку — 2", поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии", — добавил Джабаров.

UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2".
Представители регулятора пояснили, что расследование касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода, без согласия председателя регулятора. В ведомстве отметили, что обращались за документами к "Газпрому", однако тот отказался предоставить информацию.
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Владимир ДжабаровРоссияСеверный поток — 2ГазпромПольшаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Никогда такого не было и тут опять газпром миллионы выплачивает за проигранный суд.
3 августа, 14:52
ВПВасилий Прекрасноволосый
571030140
Харош удивлятся , платите .
3 августа, 15:03
Двадцатый трест
48720442
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