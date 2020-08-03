В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал решение польского антимонопольного регулятора UOKiK оштрафовать "Газпром" за "нежелание сотрудничать" с ним по расследованию в отношении "Северного потока — 2" примером недобросовестной конкуренцией и попыткой сорвать строительство трубопровода.
"Вообще непонятно, с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к "Газпрому" и "Северному потоку — 2", поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии", — добавил Джабаров.
UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2".
Представители регулятора пояснили, что расследование касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода, без согласия председателя регулятора. В ведомстве отметили, что обращались за документами к "Газпрому", однако тот отказался предоставить информацию.
31 июля, 15:15"Северный поток — 2" разрешили завершить