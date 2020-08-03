В Москве задержали десантника, напавшего на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после драки в московском Парке Горького, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Накануне в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии в ходе празднования Дня ВДВ. В Росгвардии позднее заявили, что "пресекли нарушение общественного порядка" в парке.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"", - сказала Иванова.
По данным следствия, два сотрудника Росгвардии "получили телесные повреждения".
Мужчина, начавший драку с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького, задержан по уголовному делу, сообщает в понедельник пресс-служба центрального округа Росгвардии.
"Участники конфликта установлены. Напавший на росгвардейца гражданин задержан… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти)", - говорится в релизе.