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В Москве задержали десантника, напавшего на сотрудника Росгвардии
Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после драки в московском Парке Горького, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:03
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
юлия иванова
воздушно-десантные войска россии
следственный комитет россии (ск рф)
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правильное процессуальное решения, одобряю..Человек стоящий на страже интересов народа и государственности, обязан быть защищен государством.
211
Плохое решение раздувать. Ведь и раньше были стычки, но все понимали и прощалось. А после уголовки войдет в традицию, а власти это надо
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575289311_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_0075e48a60bceab086656fe7bf367885.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юлия иванова, воздушно-десантные войска россии, следственный комитет россии (ск рф)

В Москве задержали десантника, напавшего на сотрудника Росгвардии

14:21 03.08.2020 (обновлено: 15:03 03.08.2020)
30121
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевПразднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после драки в московском Парке Горького, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Накануне в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии в ходе празднования Дня ВДВ. В Росгвардии позднее заявили, что "пресекли нарушение общественного порядка" в парке.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"", - сказала Иванова.
По данным следствия, два сотрудника Росгвардии "получили телесные повреждения".
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
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Мужчина, начавший драку с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького, задержан по уголовному делу, сообщает в понедельник пресс-служба центрального округа Росгвардии.
"Участники конфликта установлены. Напавший на росгвардейца гражданин задержан… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти)", - говорится в релизе.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Юлия ИвановаВоздушно-десантные войска РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
Популярные комментарии
правильное процессуальное решения, одобряю..Человек стоящий на страже интересов народа и государственности, обязан быть защищен государством.
3 августа, 14:29
Иван Фадеев
844102894
Плохое решение раздувать. Ведь и раньше были стычки, но все понимали и прощалось. А после уголовки войдет в традицию, а власти это надо
3 августа, 14:41
Ю.Юрий .
94012164
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