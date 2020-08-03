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Российское лекарство от COVID-19 поставят в Латинскую Америку и ЮАР
Компания "Кромис", совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар", договорилась о поставках препарата "Авифавир"... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире

Российское лекарство от COVID-19 поставят в Латинскую Америку и ЮАР

14:13 03.08.2020
4958
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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Отечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Компания "Кромис", совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар", договорилась о поставках препарата "Авифавир" для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР, говорится в сообщениях РФПИ и "ХимРар".
Так, "Кромис" подписала эксклюзивное соглашение с боливийской компанией Sigma Corp S.R.L. о продаже "Авифавира" на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора. "Соглашение предусматривает поставку минимум 150 тысяч упаковок "Авифавира". Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы "Авифавира", - отмечается в сообщении.
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"Помимо экспортных поставок препарата, мы передаем партнерам технологию получения готовой лекарственной формы "Авифавира", что даст возможность сократить период ожидания, логистические издержки и сроки внедрения препарата в методики терапии пациентов с коронавирусом", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Кромис" также подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals по поставке "Авифавира" для лечения COVID-19 в ЮАР. 3Sixty Biopharmaceuticals - южноафриканская компания, базирующаяся в Йоханнесбурге. Компания развивает и коммерциализирует интеллектуальную собственность в Южной Африке и за рубежом и стремится достичь этого либо самостоятельно, либо путем сотрудничества с представителями частного и государственного сектора.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
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"Мы производим "Авифавир" в достаточном количестве для удовлетворения потребностей российского здравоохранения, что позволяет осуществлять зарубежные поставки препарата без ущерба для внутреннего спроса. ЮАР в настоящее время проходит сложный период обострения коронакризиса, и мы с готовностью откликнулись на просьбу партнеров о приобретении нашего препарата. Надеемся, что с его помощью коллегам в Южной Африке удастся остановить распространение коронавируса и спасти множество жизней", - заявил генеральный директор "Кромис" Андрей Блинов.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" уже поставлен в 50 регионов РФ, а также в Белоруссию и Казахстан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
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