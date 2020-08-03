https://ria.ru/20200803/1575303931.html
Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина, некогда возглавлявшего... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:02
2020-08-03T14:06
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
анатолий якунин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), анатолий якунин, общество