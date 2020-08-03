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Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина, некогда возглавлявшего... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:06
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
анатолий якунин
общество
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353
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), анатолий якунин, общество

Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН

14:02 03.08.2020 (обновлено: 14:06 03.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин
Бывший начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина, некогда возглавлявшего столичное управление МВД, соответствующий документ опубликован в понедельник на портале нормативно-правовых актов.
"Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в указе.
В том же документе уточняется, что Якунину присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.
Якунин возглавлял ГУ МВД по Москве с 2012 по 2016 год.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Анатолий ЯкунинОбщество
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