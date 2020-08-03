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Религия и мировоззрение
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Священники РПЦ в Москве и области 487 раз выезжали к больным COVID-19
Священники Русской православной церкви со 2 апреля совершили 487 выездов к находящимся на карантине больным COVID-19 в Москве и Подмосковье, говорится в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:04
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье), общество

Священники РПЦ в Москве и области 487 раз выезжали к больным COVID-19

14:04 03.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПротоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Священники Русской православной церкви со 2 апреля совершили 487 выездов к находящимся на карантине больным COVID-19 в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"В Москве была сформирована специальная группа для посещения больных. На сегодняшний день в ней задействованы 15 священников и 18 помощников. Начиная со 2 апреля они совершили 487 выездов к заболевшим как на дом, так и в больницы Московской области", - говорится в сообщении.
Ранее в РПЦ разработали правила совершения треб для людей, находящихся на карантине из-за эпидемии коронавируса. Так, например, священники могут приходить к таким людям только в специальных защитных костюмах. Также в Русской церкви обращали внимание на то, что не во все московские больницы во время эпидемии пускают священников.
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"Верующие люди в состоянии болезни особенно нуждаются в пастырской поддержке, тем более если болезнь протекает нелегко и непредсказуемо, как это нередко бывает с коронавирусом", - сказал помощник председателя по взаимодействию с епархиями синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.
По данным синодального отдела, в России и других странах действуют более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров. В 102 епархиях открыты горячие линии помощи нуждающимся. Актуальную информацию о помощи церкви в период пандемии можно узнать на специальном сайте.
Также в синодальном отделе напомнили, что на этом сайте Милосердие.ру открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые во время эпидемии оказались в состоянии крайней нужды.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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