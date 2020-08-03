Священники РПЦ в Москве и области 487 раз выезжали к больным COVID-19

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Священники Русской православной церкви со 2 апреля совершили 487 выездов к находящимся на карантине больным COVID-19 в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"В Москве была сформирована специальная группа для посещения больных. На сегодняшний день в ней задействованы 15 священников и 18 помощников. Начиная со 2 апреля они совершили 487 выездов к заболевшим как на дом, так и в больницы Московской области", - говорится в сообщении.

Ранее в РПЦ разработали правила совершения треб для людей, находящихся на карантине из-за эпидемии коронавируса. Так, например, священники могут приходить к таким людям только в специальных защитных костюмах. Также в Русской церкви обращали внимание на то, что не во все московские больницы во время эпидемии пускают священников.

"Верующие люди в состоянии болезни особенно нуждаются в пастырской поддержке, тем более если болезнь протекает нелегко и непредсказуемо, как это нередко бывает с коронавирусом", - сказал помощник председателя по взаимодействию с епархиями синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.

По данным синодального отдела, в России и других странах действуют более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров. В 102 епархиях открыты горячие линии помощи нуждающимся. Актуальную информацию о помощи церкви в период пандемии можно узнать на специальном сайте