Защитные костюмы для священников передали в епархии РПЦ

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Русская православная церковь и Ассоциация волонтерских центров передали 10 тысяч средств индивидуальной защиты в епархии РПЦ, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Церковь и Ассоциация волонтерских центров передали средства индивидуальной защиты от COVID-19 в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Десять тысяч средств индивидуальной защиты переданы сотрудникам епархиальных социальных отделов, церковных волонтеров и сестер милосердия, которые продолжают помогать нуждающимся людям в период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь доставили в 14 епархий РПЦ.

"Кроме того, в 28 епархий синодальным отделом по благотворительности отправлены 550 полных защитных комплектов, которые предназначены для священников, посещающих больных с коронавирусом на дому и в больницах для совершения церковных Таинств", - отмечают в отделе.

Ранее в РПЦ разработали правила совершения треб для людей, находящихся на карантине из-за эпидемии коронавируса. Так, священники могут приходить к таким людям только в специальных защитных костюмах.

По данным синодального отдела, в России и других странах действуют более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров. В 102 епархиях открыты горячие линии помощи нуждающимся. Актуальную информацию о помощи церкви в период пандемии можно узнать на специальном сайте