https://ria.ru/20200803/1575303697.html
Защитные костюмы для священников передали в епархии РПЦ
Русская православная церковь и Ассоциация волонтерских центров передали 10 тысяч средств индивидуальной защиты в епархии РПЦ, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:00
2020-08-03T14:03
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Русская православная церковь и Ассоциация волонтерских центров передали 10 тысяч средств индивидуальной защиты в епархии РПЦ, говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Церковь и Ассоциация волонтерских центров передали средства индивидуальной защиты от COVID-19 в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Десять тысяч средств индивидуальной защиты переданы сотрудникам епархиальных социальных отделов, церковных волонтеров и сестер милосердия, которые продолжают помогать нуждающимся людям в период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь доставили в 14 епархий РПЦ.
"Кроме того, в 28 епархий синодальным отделом по благотворительности отправлены 550 полных защитных комплектов, которые предназначены для священников, посещающих больных с коронавирусом на дому и в больницах для совершения церковных Таинств", - отмечают в отделе.
Ранее в РПЦ разработали правила совершения треб для людей, находящихся на карантине из-за эпидемии коронавируса. Так, священники могут приходить к таким людям только в специальных защитных костюмах.
По данным синодального отдела, в России и других странах действуют более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров. В 102 епархиях открыты горячие линии помощи нуждающимся. Актуальную информацию о помощи церкви в период пандемии можно узнать на специальном сайте
.
Также в синодальном отделе напомнили, что на этом сайте Милосердие.ру открыт сбор
средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые во время эпидемии оказались в состоянии крайней нужды.