Путин поручил правительству решить проблемы в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые решения для передачи земли и недвижимости на загрязненной территории в Усолье-Сибирском в собственность региона, сообщается на сайте президента.
"Правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые решения, касающиеся вопросов передачи земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в собственность Иркутской области", - говорится в документе.
Срок исполнения - 30 сентября 2020 года. Ответственными назначены вице-премьер Виктория Абрамченко и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.