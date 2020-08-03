Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575303656.html
Путин поручил правительству решить проблемы в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые решения для передачи земли и... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:23
иркутская область
владимир путин
усолье-сибирское
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_48a433169fc676e86415e551ce34fb90.jpg
https://ria.ru/20200803/1575295538.html
иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_48a433169fc676e86415e551ce34fb90.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_ffc95d48a4d391d250c914add559d333.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_779:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_a5f681861c3d2faea7ae6ad1b16dd479.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутская область, владимир путин, усолье-сибирское, общество

Путин поручил правительству решить проблемы в Усолье-Сибирском

13:59 03.08.2020 (обновлено: 14:23 03.08.2020)
893
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые решения для передачи земли и недвижимости на загрязненной территории в Усолье-Сибирском в собственность региона, сообщается на сайте президента.
"Правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые решения, касающиеся вопросов передачи земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в собственность Иркутской области", - говорится в документе.
Срок исполнения - 30 сентября 2020 года. Ответственными назначены вице-премьер Виктория Абрамченко и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Военные по поручению Путина направляются в Усолье-Сибирское
Вчера, 11:54
Минобороны направило специалистов для решения проблем в Усолье-Сибирском
1201102
Обсудить 0
Иркутская областьВладимир ПутинУсолье-СибирскоеОбщество
Рекомендуем
священник РПЦ в защитном костюме
Защитные костюмы для священников передали в епархии РПЦ
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры компании Sanofi
Во Франции возбудили уголовное дело против фармкомпании Sanofi
Бывший начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин
Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН
Военные по поручению Путина направляются в Усолье-Сибирское
Минобороны направило специалистов для решения проблем в Усолье-Сибирском
Медицинский работник
Во Львовской области медики перекрыли дорогу
Медведь в Кроноцком заповеднике
Во дворе мэра якутского Алдана охотники убили медведя
Генеральный директор, председатель правления ПАО Объединенная авиастроительная корпорация Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин спросил у главы ОАК о плане финансового оздоровления компании
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
Священники РПЦ в Москве и области 487 раз выезжали к больным COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать дополнительные меры по охране Байкала
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Назван годовой доход главы Крыма
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил представить идеи о ликвидации вреда на неактивных объектах
Здание министерства финансов России
Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Олег Соколов
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Консул рассказал о состоянии задержанных в Белоруссии россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния