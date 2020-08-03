Путин поручил правительству решить проблемы в Усолье-Сибирском

"Правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые решения, касающиеся вопросов передачи земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в собственность Иркутской области", - говорится в документе.