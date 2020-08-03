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Во Франции возбудили уголовное дело против фармкомпании Sanofi
Французское правосудие предъявило обвинения по статье "убийство по неосторожности" французской фармацевтической компании Sanofi в рамках расследования дела о... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:05
sanofi
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
sanofi, франция, в мире

Во Франции возбудили уголовное дело против фармкомпании Sanofi

13:54 03.08.2020 (обновлено: 14:05 03.08.2020)
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© AP Photo / Christophe EnaМужчина проходит мимо штаб-квартиры компании Sanofi
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры компании Sanofi
© AP Photo / Christophe Ena
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Французское правосудие предъявило обвинения по статье "убийство по неосторожности" французской фармацевтической компании Sanofi в рамках расследования дела о противоэпилептическом препарате "Депакин".
Как сообщает портал France Info, связанное с лекарством расследование началось в 2016 году из-за того, что фармкомпания якобы не оповещала пациентов о том, что применение "Депакина" беременными женщинами может нести негативные эффекты для плода. В частности, у детей выявлялись различные неврологические проблемы и пороки развития, а часть беременностей и вовсе завершились прерыванием по медицинским показаниям из-за дефектов плода.
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По информации портала, в феврале Sanofi в связи с этим же делом уже были предъявлены обвинения в "обмане с отягчающими обстоятельствами" и в "непреднамеренном причинении ущерба".
Согласно данным газеты Monde, следствие должно выяснить, не несет ли французская компания ответственность за смерти в период с 1990 по 2014 год четырех малышей в возрасте от нескольких недель до нескольких месяцев, чьи матери также принимали "Депакин" в период беременности.
Отмечается, что компания намерена оспорить новые обвинения.
"Депакин" - препарат, содержащий вальпроевую кислоту. Он применяется для лечения эпилепсии и некоторых психических заболеваний.
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