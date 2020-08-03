Во Франции возбудили уголовное дело против фармкомпании Sanofi

Как сообщает портал France Info, связанное с лекарством расследование началось в 2016 году из-за того, что фармкомпания якобы не оповещала пациентов о том, что применение "Депакина" беременными женщинами может нести негативные эффекты для плода. В частности, у детей выявлялись различные неврологические проблемы и пороки развития, а часть беременностей и вовсе завершились прерыванием по медицинским показаниям из-за дефектов плода.