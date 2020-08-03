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Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана
Угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева является гражданином Узбекистана, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:20
захват отделения банка в киеве
антон геращенко
полтавская область
узбекистан
мвд украины
киев
в мире
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полтавская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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захват отделения банка в киеве, антон геращенко, полтавская область, узбекистан, мвд украины, киев, в мире

Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана

13:51 03.08.2020 (обновлено: 17:20 03.08.2020)
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© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре "Леонардо" в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева является гражданином Узбекистана, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Мы уже знаем, что это гражданин не Украины, это гражданин Узбекистана", - заявил Геращенко в понедельник в эфире телеканала ZIK.
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
Вчера, 12:52
В Киеве мужчина захватил заложников в бизнес-центре
По его словам, злоумышленник привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что шнур идет напрямую к взрывному устройству.
На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
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Захват отделения банка в КиевеАнтон ГеращенкоПолтавская областьУзбекистанМВД УкраиныКиевВ мире
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