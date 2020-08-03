Во Львовской области медики перекрыли дорогу

"Во Львовской области в селе Лубяное Николаевского района перекрывают дорогу работники психиатрической больницы "Заклад". Они требуют выплатить задолженность по зарплате. Люди 10 минут перекрывают дорогу и 10 минут пропускают машины. Начали протест в 9 утра (время совпадает с мск.). По словам участников акции, они будут ждать пока к ним не приедет представитель областной администрации", - сообщает издание.