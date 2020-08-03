Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575303143.html
Во Львовской области медики перекрыли дорогу
Сотрудники психиатрической больницы "Заклад" перекрыли дорогу в селе Лубяное Львовской области Украины и требуют выплаты задолженности по зарплатам, сообщило в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:50
львовская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575300027_0:157:3072:1885_1400x0_80_0_0_60869959f28516c42bae5a6003e9a248.jpg
3
львовская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575300027_0:157:3072:1885_1400x0_80_0_0_60869959f28516c42bae5a6003e9a248.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575300027_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2a8eb553fb0f464b3ea4ec51acb0904e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575300027_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3e35343e33f14ab0b096661d0046b62e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
львовская область, украина

Во Львовской области медики перекрыли дорогу

13:50 03.08.2020
925
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники психиатрической больницы "Заклад" перекрыли дорогу в селе Лубяное Львовской области Украины и требуют выплаты задолженности по зарплатам, сообщило в понедельник издание "Суспільне" ("Общественное").
"Во Львовской области в селе Лубяное Николаевского района перекрывают дорогу работники психиатрической больницы "Заклад". Они требуют выплатить задолженность по зарплате. Люди 10 минут перекрывают дорогу и 10 минут пропускают машины. Начали протест в 9 утра (время совпадает с мск.). По словам участников акции, они будут ждать пока к ним не приедет представитель областной администрации", - сообщает издание.
Отмечается, что протестующие медики не получали свои зарплаты с мая.
2171111
Обсудить 3
Львовская областьУкраина
Рекомендуем
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры компании Sanofi
Во Франции возбудили уголовное дело против фармкомпании Sanofi
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Назван годовой доход главы Крыма
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Консул рассказал о состоянии задержанных в Белоруссии россиян
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Здание министерства финансов России
Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром
Медведь в Кроноцком заповеднике
Во дворе мэра якутского Алдана охотники убили медведя
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"
Олег Соколов
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния