https://ria.ru/20200803/1575303143.html
Во Львовской области медики перекрыли дорогу
Сотрудники психиатрической больницы "Заклад" перекрыли дорогу в селе Лубяное Львовской области Украины и требуют выплаты задолженности по зарплатам, сообщило в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:50
2020-08-03T13:50
львовская область
украина
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3
львовская область
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львовская область, украина