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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200803/1575302688.html
Официальный курс евро на вторник снизился на шесть копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 6,36 копейки - до 87,2253 рубля, курс доллара увеличился на 73,25 копейки - до... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101569_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1e4ff4f34ac9039c1d96dd2ed1866245.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на шесть копеек

13:46 03.08.2020
770
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 6,36 копейки - до 87,2253 рубля, курс доллара увеличился на 73,25 копейки - до 74,1586 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 37,42 копейки, составив 80,0386 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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