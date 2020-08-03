Алтайскую турбазу, где погибла семья, прикрыли из-за нарушений

БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Многочисленные нарушения выявили на турбазе "Глобус" в Алтайском крае, где погибла семья из четырех человек, объект закрыли и взяли под охрану полиции, а туристов выселили, сообщают в СК по региону.
"В рамках расследования уголовных дел по факту гибели четырех человек на туристической базе "Глобус" в Алтайском районе следователи регионального Следственного комитета с привлечением сотрудников МЧС установили многочисленные нарушения противопожарной безопасности во всех административных, технических и жилых помещениях туристической базы… На период устранения нарушений функционирование и деятельность туристического объекта владельцем приостановлена. Посетители базы выселены, а объект взят под круглосуточную охрану сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, совместно со специалистами Ростехнадзора следователи провели осмотр технологического подключения базы к энергосетям общего пользования, где также установлены многочисленные нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения, включая открытый доступ к ним посторонних лиц. Владельцу, который сегодня был арестован по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, необходимо устранить нарушения, отмечают в СК.
Супруги Кременских и их дети 16 и 10 лет прибыли на туристическую базу 26 июля из Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы. По данным СК, в ночь на 27 июля из-за отключения света владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы не нарушилось водоснабжение. Вырабатываемый ими угарный газ, по мнению следствия, скопился в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, и привел к гибели семьи.