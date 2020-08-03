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https://ria.ru/20200803/1575302472.html
Алтайскую турбазу, где погибла семья, прикрыли из-за нарушений
Многочисленные нарушения выявили на турбазе "Глобус" в Алтайском крае, где погибла семья из четырех человек, объект закрыли и взяли под охрану полиции, а... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:00
туризм
туризм
новости - туризм
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
алтайский район
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алтайский край
алтайский район
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
Следственные действия на алтайской турбазе, где погибла семья отдыхающих
Хозяин алтайской турбазы, где семья с детьми погибла от отравления угарным газом, арестован, саму базу закрыли, вокруг выставлена охрана, всех постояльцев выселили Следователи работают на алтайской турбазе, где погибла семья отдыхающих с детьми
2020-08-03T13:43
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туризм, новости - туризм, гибель семьи на алтайской турбазе, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, алтайский район, барнаул

Алтайскую турбазу, где погибла семья, прикрыли из-за нарушений

13:43 03.08.2020 (обновлено: 14:00 03.08.2020)
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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Многочисленные нарушения выявили на турбазе "Глобус" в Алтайском крае, где погибла семья из четырех человек, объект закрыли и взяли под охрану полиции, а туристов выселили, сообщают в СК по региону.
"В рамках расследования уголовных дел по факту гибели четырех человек на туристической базе "Глобус" в Алтайском районе следователи регионального Следственного комитета с привлечением сотрудников МЧС установили многочисленные нарушения противопожарной безопасности во всех административных, технических и жилых помещениях туристической базы… На период устранения нарушений функционирование и деятельность туристического объекта владельцем приостановлена. Посетители базы выселены, а объект взят под круглосуточную охрану сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, совместно со специалистами Ростехнадзора следователи провели осмотр технологического подключения базы к энергосетям общего пользования, где также установлены многочисленные нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения, включая открытый доступ к ним посторонних лиц. Владельцу, который сегодня был арестован по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, необходимо устранить нарушения, отмечают в СК.
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Супруги Кременских и их дети 16 и 10 лет прибыли на туристическую базу 26 июля из Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы. По данным СК, в ночь на 27 июля из-за отключения света владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы не нарушилось водоснабжение. Вырабатываемый ими угарный газ, по мнению следствия, скопился в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, и привел к гибели семьи.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмГибель семьи на алтайской турбазеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алтайский крайАлтайский районБарнаул
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