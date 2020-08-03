Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, попросят о государственной защите, так как опасаются сестер, заявила журналистам в понедельник одна из двух адвокатов потерпевших Юлия Нитченко.
"По экспертизам, они признаны опасными для общества. Я боюсь находиться в их присутствии, будем просить, чтобы нам тоже предоставили защиту. Им грозит от 8 до 20 лет, они могут захотеть еще кого-нибудь с собой прихватить", - сказала адвокат.
3 декабря 2019, 09:17СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Под госзащитой по этому делу находится прокурор Мария Семененко, но она получила ее еще давно, в рамках другого процесса, и с тех пор ее всегда сопровождают автоматчики.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Вчера, 13:19Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой
Двух старших сестер Хачатурян будут судить с коллегией присяжных, им грозят длительные сроки заключения. Дело младшей будет рассматривать профессиональный судья. Учитывая, что экспертиза признала ее невменяемость в момент преступления, ей грозит психбольница, а не колония.