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Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, попросят о государственной защите, так как опасаются сестер, заявила журналистам в РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:40
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200803/1575300713.html
Провоцирует. Поняла что присяжные могут их оправдать, начинает создавать из них образ монстров.
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москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575086341_0:0:2983:1678_1400x0_80_0_0_49a82604d59b86ded40fcd1b6d73b327.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, москва, происшествия

Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер

13:40 03.08.2020
4823
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, попросят о государственной защите, так как опасаются сестер, заявила журналистам в понедельник одна из двух адвокатов потерпевших Юлия Нитченко.
"По экспертизам, они признаны опасными для общества. Я боюсь находиться в их присутствии, будем просить, чтобы нам тоже предоставили защиту. Им грозит от 8 до 20 лет, они могут захотеть еще кого-нибудь с собой прихватить", - сказала адвокат.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
3 декабря 2019, 09:17
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Под госзащитой по этому делу находится прокурор Мария Семененко, но она получила ее еще давно, в рамках другого процесса, и с тех пор ее всегда сопровождают автоматчики.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Мария Хачатурян
Вчера, 13:19
Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой
Двух старших сестер Хачатурян будут судить с коллегией присяжных, им грозят длительные сроки заключения. Дело младшей будет рассматривать профессиональный судья. Учитывая, что экспертиза признала ее невменяемость в момент преступления, ей грозит психбольница, а не колония.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Провоцирует. Поняла что присяжные могут их оправдать, начинает создавать из них образ монстров.
3 августа, 13:55
Егор Панкратов
1700018
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