Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, попросят о государственной защите, так как опасаются сестер, заявила журналистам в понедельник одна из двух адвокатов потерпевших Юлия Нитченко.

"По экспертизам, они признаны опасными для общества. Я боюсь находиться в их присутствии, будем просить, чтобы нам тоже предоставили защиту. Им грозит от 8 до 20 лет, они могут захотеть еще кого-нибудь с собой прихватить", - сказала адвокат.

Под госзащитой по этому делу находится прокурор Мария Семененко, но она получила ее еще давно, в рамках другого процесса, и с тех пор ее всегда сопровождают автоматчики.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве . Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.