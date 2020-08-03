Путин спросил у главы ОАК о плане финансового оздоровления компании

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрием Слюсарем, на которой попросил рассказать его о развитии компании и плане ее финансового оздоровления до 2035 года, а также доложить о работе по новым продуктам.
"Юрий Борисович, мы поговорим, конечно, о развитии компании в целом, существует план финансового оздоровления, развития компании до 2035 года, да? Попрошу вас рассказать о том, как этот план осуществляется и как идет финансовое оздоровление компании", - сказал Путин, открывая встречу, стенограмма его слов приводится на сайте Кремля.
Он отметил, что ОАК объединяет несколько крупных авиастроительных компаний России.
"Хотел от вас услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий, и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам, новым самолетам. Но просил бы начать с самолета, который мы планируем использовать для улучшения транспортной доступности в регионах Российской Федерации – по Ил-114–300", - добавил президент.