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Путин спросил у главы ОАК о плане финансового оздоровления компании
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрием Слюсарем,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:05
россия
ил-114-300
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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россия, ил-114-300, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , владимир путин, экономика

Путин спросил у главы ОАК о плане финансового оздоровления компании

13:38 03.08.2020 (обновлено: 14:05 03.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Генеральный директор, председатель правления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор, председатель правления ПАО Объединенная авиастроительная корпорация Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрием Слюсарем, на которой попросил рассказать его о развитии компании и плане ее финансового оздоровления до 2035 года, а также доложить о работе по новым продуктам.
"Юрий Борисович, мы поговорим, конечно, о развитии компании в целом, существует план финансового оздоровления, развития компании до 2035 года, да? Попрошу вас рассказать о том, как этот план осуществляется и как идет финансовое оздоровление компании", - сказал Путин, открывая встречу, стенограмма его слов приводится на сайте Кремля.
Он отметил, что ОАК объединяет несколько крупных авиастроительных компаний России.
"Хотел от вас услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий, и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам, новым самолетам. Но просил бы начать с самолета, который мы планируем использовать для улучшения транспортной доступности в регионах Российской Федерации – по Ил-114–300", - добавил президент.
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РоссияИл-114-300Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьВладимир ПутинЭкономика
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