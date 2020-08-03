Путин спросил у главы ОАК о плане финансового оздоровления компании

"Юрий Борисович, мы поговорим, конечно, о развитии компании в целом, существует план финансового оздоровления, развития компании до 2035 года, да? Попрошу вас рассказать о том, как этот план осуществляется и как идет финансовое оздоровление компании", - сказал Путин, открывая встречу, стенограмма его слов приводится на сайте Кремля.