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Умер обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм
Бывший лидер Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии, обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм скончался на 84-м году жизни после... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:07
шинн фейн
северная ирландия
билл клинтон
великобритания
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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шинн фейн, северная ирландия, билл клинтон, великобритания, в мире

Умер обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм

14:07 03.08.2020
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© AFP 2020 / Peter MuhlyСевероирландский политик, получивший Нобелевскую премию мира Джон Хьюм
Североирландский политик, получивший Нобелевскую премию мира Джон Хьюм
© AFP 2020 / Peter Muhly
Североирландский политик, получивший Нобелевскую премию мира Джон Хьюм
ЛОНДОН, 3 авг – РИА Новости. Бывший лидер Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии, обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм скончался на 84-м году жизни после непродолжительной болезни, сообщила в понедельник семья политика.
"С глубокой печалью сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после непродолжительной болезни", - говорится в заявлении .
Города мира. Дублин
8 февраля, 06:29
Ирландские политические партии "Фианна Фойл", "Шинн Фейн" и "Фине Гэл"
Хьюм, которого экс-президент США Билл Клинтон назвал Мартином Лютером Кингом Северной Ирландии, посвятил свою жизнь разрешению североирландского конфликта, призывая к мирному сотрудничеству протестантов и католиков. С 1979 по 2000 год Хьюм возглавлял Социал-демократическую и лейбористскую партию Северной Ирландии. В 1996 году правительство Великобритании и Ирландии начали переговоры по урегулированию конфликта, в 1997 году при содействии Хьюма к процессу присоединилась партия "Шинн фейн". Итогом переговоров стало заключение Белфастского соглашения ("Соглашение Страстной пятницы"), согласно которому власть в Северной Ирландии была передана органам местного самоуправления. В 1998 году Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира как "один из архитекторов мирного соглашения".
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Шинн ФейнСеверная ИрландияБилл КлинтонВеликобританияВ мире
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