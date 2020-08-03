Консул рассказал о состоянии задержанных в Белоруссии россиян

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.