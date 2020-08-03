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Консул рассказал о состоянии задержанных в Белоруссии россиян
Россияне, задержанные в конце июля в Белоруссии, находятся в не самой лучшей морально-психологической форме, сказал консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:43
задержание россиян под минском
кирилл плетнев
дмитрий песков
владимир путин
минск
белоруссия
стамбул
в мире
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14
Нашли о чем переживать... если они ЧОПовцы, пусть лучше переживают о том, что опоздали на самолет, билеты сгорели, на работу не явились, поувольняют всех, на что семьи жить будут?
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минск
белоруссия
стамбул
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, кирилл плетнев, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, стамбул, в мире

Консул рассказал о состоянии задержанных в Белоруссии россиян

13:36 03.08.2020 (обновлено: 13:43 03.08.2020)
3292
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне, задержанные в конце июля в Белоруссии, находятся в не самой лучшей морально-психологической форме, сказал консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев.
"Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но, должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", - сказал консул в эфире телеканала "Россия 1".
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Вчера, 13:15
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Алексей Пушков
2 августа, 03:58
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что россияне прибыли в санаторий "Белорусочка" под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии.
6438112194
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Задержание россиян под МинскомКирилл ПлетневДмитрий ПесковВладимир ПутинМинскБелоруссияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Маленькие дети! Ни за что на свете Не ходите в Африку, В Африку гулять! В Африке акулы, В Африке гориллы, В Африке большие Злые крокодилы Будут вас кусать, Бить и обижать,- Не ходите, дети, В Африку гулять. В Африке разбойник, В Африке злодей, В Африке ужасный Бар-ма-лей! )
3 августа, 13:55
dayzzgone 1
440015
Нашли о чем переживать... если они ЧОПовцы, пусть лучше переживают о том, что опоздали на самолет, билеты сгорели, на работу не явились, поувольняют всех, на что семьи жить будут?
3 августа, 13:44
Gloomy Humorist
700033
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