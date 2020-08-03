В Подмосковье потерялся десятилетний мальчик с аутизмом

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Свыше 160 человек и более 30 единиц техники, в том числе вертолет и беспилотные летательные аппараты, привлечены к поиску пропавшего десятилетнего мальчика, который плохо слышит, в городском округе Волоколамск Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 16.23 воскресенья в оперативно-дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС по Московской области поступило сообщение об уходе из дома в неизвестном направлении мальчика в возрасте 10 лет, который имеет проблемы со слухом", - сказал собеседник агентства, добавив, что мальчик проживал вместе с родителями в деревне Бражниково.
По его словам, всего к поиску ребенка привлечены 163 человека и 33 единицы техники, включая вертолет и беспилотник поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В поисковую группу также вошли полицейские, сотрудники Росгвардии, ГКУ МО "Мособлпожспас", ГИМС по Московской области и кинологи с собакой.
"Маршрут проведения поиска – ближайшие населенные пункты к деревне Бражниково, лесной массив, акватория реки Руза. Потерявшийся ребенок не найден, поисковые мероприятия продолжаются", - отметил представитель ведомства.
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с исчезновением ребёнка под Волоколамском, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с исчезновением 10-летнего ребёнка в Волоколамском городском округе", - говорится в сообщении.
Подмосковные следователи завели уголовное дело после безвестного исчезновения 10-летнего мальчика с различными заболеваниями в Волоколамске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.
"По результатам проведенной проверки по факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ", - сказала она.
Врадий уточнила, что дело возбуждено для активизации поисков пропавшего ребёнка.