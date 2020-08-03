В Подмосковье потерялся десятилетний мальчик с аутизмом

"В 16.23 воскресенья в оперативно-дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС по Московской области поступило сообщение об уходе из дома в неизвестном направлении мальчика в возрасте 10 лет, который имеет проблемы со слухом", - сказал собеседник агентства, добавив, что мальчик проживал вместе с родителями в деревне Бражниково.