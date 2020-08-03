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В России увеличили выплаты на лекарства для льготников
Правительство России проиндексировало расходы на лекарства для льготников, сумма увеличена до 886,4 рубля на одного льготника, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:29
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество

В России увеличили выплаты на лекарства для льготников

13:29 03.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство России проиндексировало расходы на лекарства для льготников, сумма увеличена до 886,4 рубля на одного льготника, сообщает пресс-служба кабмина.
"Для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь государство будет выделять на одного льготника 886,4 рубля в месяц. Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей в 2020 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на бесплатные лекарства и медизделия имеют право более 20 категорий льготников, среди которых инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для многодетных семей – до 6 лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера, а также граждане, проживающие в зоне отселения.
"Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Например, для детей с редкими заболеваниями, помимо лекарств, доступны продукты лечебного питания, а для граждан, пострадавших от радиации, могут бесплатно изготовить зубные протезы", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что рецепт на лекарство выдает лечащий врач в поликлинике при предъявлении льготного документа. Согласно сообщению, человек может отказаться от права на получение льготы взамен на денежную компенсацию; для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФОбщество
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