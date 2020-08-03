В России увеличили выплаты на лекарства для льготников

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство России проиндексировало расходы на лекарства для льготников, сумма увеличена до 886,4 рубля на одного льготника, сообщает пресс-служба кабмина.

"Для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин . Теперь государство будет выделять на одного льготника 886,4 рубля в месяц. Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на бесплатные лекарства и медизделия имеют право более 20 категорий льготников, среди которых инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для многодетных семей – до 6 лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера, а также граждане, проживающие в зоне отселения.

"Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Например, для детей с редкими заболеваниями, помимо лекарств, доступны продукты лечебного питания, а для граждан, пострадавших от радиации, могут бесплатно изготовить зубные протезы", - добавляется в сообщении.