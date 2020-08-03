Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров

В ролике, созданном Александром Гудковым, высмеивают современных мужчин, которые сейчас, как правило, оценивают женщин исключительно по внешности. Светлана Лобода вместе с Марией Миногаровой, Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Идой Галич, Лолитой Милявской и многими другими участвует в откровенном конкурсе красоты.

Героини демонстрируют группе серьезных бизнесменов навыки соблазнения, а те ставят им оценки. Но чем больше перед ними появляется участниц, тем хуже становится "судьям" от перевозбуждения. В итоге у мужчин в прямом смысле этого слова происходит "взрыв мозга", чем пользуются конкурсантки. Теперь они сидят в их креслах и решают, кого оставить, а кого бросить в яму.