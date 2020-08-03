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Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:06
культура
музыка
новости культуры
светлана лобода
лолита милявская
дмитрий гудков
youtube
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
музыка, новости культуры, светлана лобода, лолита милявская, дмитрий гудков , youtube

Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров

18:06 03.08.2020
3867
© Фото : Аккаунт певицы Loboda в сети YoutubeLOBODA & PHARAOH - Boom Boom (Премьера клипа, 2020)
LOBODA & PHARAOH - Boom Boom (Премьера клипа, 2020)
© Фото : Аккаунт певицы Loboda в сети Youtube
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
В ролике, созданном Александром Гудковым, высмеивают современных мужчин, которые сейчас, как правило, оценивают женщин исключительно по внешности. Светлана Лобода вместе с Марией Миногаровой, Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Идой Галич, Лолитой Милявской и многими другими участвует в откровенном конкурсе красоты.
Героини демонстрируют группе серьезных бизнесменов навыки соблазнения, а те ставят им оценки. Но чем больше перед ними появляется участниц, тем хуже становится "судьям" от перевозбуждения. В итоге у мужчин в прямом смысле этого слова происходит "взрыв мозга", чем пользуются конкурсантки. Теперь они сидят в их креслах и решают, кого оставить, а кого бросить в яму.
Несмотря на то, что видео получилось смелым и эпатажным, в духе группы Little big и певицы Maruv (Анна Корсун), большинство зрителей раскритиковали совместную работу Гудкова и Лободы. Сейчас у клипа 274 тысячи дизлайков и 117 тысячах отметок "нравится".
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