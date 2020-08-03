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Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой
Мосгорсуд запретил сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, общаться между собой и участвовать в митингах, сообщила журналистам представитель семьи... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:19
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой

13:19 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян
Мария Хачатурян
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мария Хачатурян. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд запретил сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, общаться между собой и участвовать в митингах, сообщила журналистам представитель семьи погибшего Юлия Нитченко.
"Суд продлил запрет определенных действий - им запрещено общаться с прессой, общаться между собой и с младшей сестрой. Также в связи с резонансом дела им запрещено участвовать в массовых мероприятиях - митингах, шествиях", - сказала адвокат.
Она уточнила, что любое нарушение может привести к ужесточению меры пресечения - вплоть до заключения под стражу.
Потерпевшие не боятся суда присяжных, который рассмотрит дело старших сестер, пояснила Нитченко, и даже рады такому выбору. "В суде присяжных фейки, которые вбрасываются в СМИ, не пройдут, все будет основываться на материалах дела", - утверждает адвокат.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Вчера, 12:29
Дело старших сестер Хачатурян будут рассматривать присяжные
Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет.
Младшую сестру 5 августа начнут судить в Бутырском суде Москвы, однако колония ей не грозит. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
28 июля, 17:05
Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
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