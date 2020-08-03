Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд запретил сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, общаться между собой и участвовать в митингах, сообщила журналистам представитель семьи погибшего Юлия Нитченко.

"Суд продлил запрет определенных действий - им запрещено общаться с прессой, общаться между собой и с младшей сестрой. Также в связи с резонансом дела им запрещено участвовать в массовых мероприятиях - митингах, шествиях", - сказала адвокат.

Она уточнила, что любое нарушение может привести к ужесточению меры пресечения - вплоть до заключения под стражу.

Потерпевшие не боятся суда присяжных, который рассмотрит дело старших сестер, пояснила Нитченко, и даже рады такому выбору. "В суде присяжных фейки, которые вбрасываются в СМИ, не пройдут, все будет основываться на материалах дела", - утверждает адвокат.

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет.

Младшую сестру 5 августа начнут судить в Бутырском суде Москвы , однако колония ей не грозит. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.