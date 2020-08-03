Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

"В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд", — сказал он в эфире телеканала " Россия 1 ".

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Белорусские СМИ называют задержанных "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер".

По версии Минска, задержанные — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали перебросить в Белоруссию. Как утверждал президент республики Александр Лукашенко, они не планировали лететь в Стамбул, а находились в Белоруссии с "иными целями".