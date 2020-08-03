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Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:33
задержание россиян под минском
россия
латинская америка
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575262310.html
А зачем разглашать настоящую цель поездки? Все говорят одно -это не Белоруссия, а остальное никого не должно волновать.
445
Кто-то из них говорил, что Сирия, кто-то что Ливия, только тут пишут про Латинскую Америку. Кто говорит неправду?
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россия
латинская америка
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148517_0:0:1001:563_1400x0_80_0_0_d61f0e8f5978e613a94868fd69ce32e0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
задержание россиян под минском, россия, латинская америка, минск, белоруссия, в мире

Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

13:15 03.08.2020 (обновлено: 14:33 03.08.2020)
107551
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.
"В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 августа, 20:06
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.
О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Белорусские СМИ называют задержанных "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер".
По версии Минска, задержанные — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали перебросить в Белоруссию. Как утверждал президент республики Александр Лукашенко, они не планировали лететь в Стамбул, а находились в Белоруссии с "иными целями".
В Москве задержание россиян назвали безосновательным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с высокой долей уверенности можно сказать, что эти люди — сотрудники ЧОП, они были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Никаких противоправных действий не совершали, добавил Песков, подчеркнув, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
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Задержание россиян под МинскомРоссияЛатинская АмерикаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А зачем разглашать настоящую цель поездки? Все говорят одно -это не Белоруссия, а остальное никого не должно волновать.
3 августа, 13:41
nakιs Kamakιs
2266204207
Кто-то из них говорил, что Сирия, кто-то что Ливия, только тут пишут про Латинскую Америку. Кто говорит неправду?
3 августа, 13:21
sshumov.1973
18713513121
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