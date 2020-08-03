В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва

В понедельник новоизбранным 250 депутатам Скупщины Сербии были подтверждены их мандаты, они принесли присягу. Перед зданием представительного органа в это время проходил малочисленный протест внепарламентской оппозиции во главе с лидером движения "Достаточно" экс-министром Сашей Радуловичем. Несколько десятков его сторонников пытались блокировать движение автомобилей на улице перед зданием и выкрикивали лозунги, обвиняя власти страны в предательстве национальных интересов, а парламент в нелегитимности.