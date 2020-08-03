На Алтае арестован владелец турбазы, где погибла семья

Его обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как выяснило следствие, причиной смерти стало отравление окисью углерода. В ночь на 27 июля на базе отключился свет и владелец распорядился включить в бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы не нарушилось водоснабжение. Угарный газ от генераторов скопился в номерах на втором этаже корпуса над бойлерной, что и привело к гибели семьи.