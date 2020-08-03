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На Алтае арестован владелец турбазы, где погибла семья
Суд заключил под стражу владельца алтайской турбазы, на которой погибла семья из четырех человек, сообщает краевой главк Следственного комитета. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:08
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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алтайский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Следственные действия на алтайской турбазе, где погибла семья отдыхающих
Хозяин алтайской турбазы, где семья с детьми погибла от отравления угарным газом, арестован, саму базу закрыли, вокруг выставлена охрана, всех постояльцев выселили Следователи работают на алтайской турбазе, где погибла семья отдыхающих с детьми
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гибель семьи на алтайской турбазе, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

На Алтае арестован владелец турбазы, где погибла семья

13:13 03.08.2020 (обновлено: 16:08 03.08.2020)
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БАРНАУЛ, 3 авг — РИА Новости. Суд заключил под стражу владельца алтайской турбазы, на которой погибла семья из четырех человек, сообщает краевой главк Следственного комитета.
Его обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
Супруги Кременских и их дети десяти и 16 лет приехали на турбазу "Глобус" 26 июля из Барнаула. Через несколько дней персонал заметил, что они не выходят из номера, и вызвал полицию. Все четверо оказались мертвы, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.
Как выяснило следствие, причиной смерти стало отравление окисью углерода. В ночь на 27 июля на базе отключился свет и владелец распорядился включить в бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы не нарушилось водоснабжение. Угарный газ от генераторов скопился в номерах на втором этаже корпуса над бойлерной, что и привело к гибели семьи.
Расследование выявило на турбазе многочисленные нарушения противопожарной безопасности, поэтому ее временно закрыли. Посетителей выселили, полиция взяла базу под круглосуточную охрану.
Сотрудники СК РФ на турбазе Глобус в селе Ая
1 августа, 19:58
Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
8242995
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Гибель семьи на алтайской турбазеСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
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