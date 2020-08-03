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Мишустин назначил Ирину Окладникову заместителем министра финансов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра финансов Ирину Окладникову, руководившую департаментом бюджетной политики в отраслях экономики Минфина,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:10
2020-08-03T13:23
ирина окладникова
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ирина окладникова, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика