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Мишустин назначил Ирину Окладникову заместителем министра финансов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра финансов Ирину Окладникову, руководившую департаментом бюджетной политики в отраслях экономики Минфина,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:23
ирина окладникова
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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353
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ирина окладникова, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Мишустин назначил Ирину Окладникову заместителем министра финансов

13:10 03.08.2020 (обновлено: 13:23 03.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра финансов Ирину Окладникову, руководившую департаментом бюджетной политики в отраслях экономики Минфина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов Российской Федерации", - сообщается в документе.
Окладникова в 2012-2016 годах работала в отделе промышленности гражданского назначения министерства финансов Российской Федерации. С 2016 по 2018 годы являлась замглавы департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства. Затем, в 2018 году была назначена исполняющим обязанности директора департамента, а потом и главой департамента.
© Фото : Министерство финансов Российской ФедерацииИрина Окладникова
Ирина Окладникова
© Фото : Министерство финансов Российской Федерации
Ирина Окладникова
1121009
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Ирина ОкладниковаРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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