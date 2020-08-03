https://ria.ru/20200803/1575299918.html
Источник заявил, что данные водителей не могли утечь от МВД
Утечка личных данных более миллиона московских водителей могла произойти от страховых компаний, предположил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:09
2020-08-03T13:09
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574825061.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), происшествия