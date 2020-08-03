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Источник заявил, что данные водителей не могли утечь от МВД
Утечка личных данных более миллиона московских водителей могла произойти от страховых компаний, предположил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:09
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574825061.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, московская область (подмосковье), происшествия

Источник заявил, что данные водителей не могли утечь от МВД

13:09 03.08.2020
355
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача новых автомобильных номеров серии 799
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Утечка личных данных более миллиона московских водителей могла произойти от страховых компаний, предположил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"Из МВД ничего не утекает. То, что утекает - это могли быть страховщики", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что злоумышленники выставили на продажу в интернете базу с личными данными около миллиона водителей Москвы и Подмосковья. В ней содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей.
Офис компании Avito в Москве
23 июля, 21:03
"Авито" и "Юла" опровергли сообщения об утечке данных пользователей
0140031
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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