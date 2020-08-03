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Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:05
виталий мутко
ипотека
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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виталий мутко, ипотека, михаил мишустин, экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

13:05 03.08.2020
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
С помощью такой меры власти рассчитывают вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить нужную сумму для выдачи кредита до первого ноября.
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Новые стимулы для ипотечного рынкаПремьер Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса. Он подчеркнул, что российский кабмин продолжает улучшать условия льготного жилищного кредитования.
Воспользоваться льготной ипотекой также смогут семьи с детьми и жители Дальнего Востока.
Кроме того, общую сумму заемных средств, выдаваемых банками под 6,5% годовых, намерены увеличить с 740 до 900 миллиардов рублей. Премьер-министр отметил, что это даст возможность купить жилье 300 тысячам семей.

"Повысится спрос"

Нововведение хорошо приняли в отрасли. Так, гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко прогнозирует повышение спроса на ипотечные кредиты.
Он также отметил, что снижение первоначального взноса особенно важно для регионов, где размер кредита ниже, чем в Москве.
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Льготная ипотека будет в России еще доступнееПрограмма "новостройки под 6,5%" пользуется большим спросом у россиян. Потому вовсе не удивительно, что правительство решило упростить условия получения жилищных ссуд. Как ожидается, об этом будет объявлено 3 августа.
Вместе с тем Мутко подчеркнул, что делая ипотеку доступнее, не стоит забывать о том, что такой шаг требует от заемщиков дисциплины.
"Правда, и сейчас банки ведут четкий контроль, одобряя заявки по ипотеке. Вопрос ими проработан, разница минимальна", - сказал он.
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Виталий МуткоИпотекаМихаил МишустинЭкономика
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