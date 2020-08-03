Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Льготная ипотека будет в России еще доступнее Программа "новостройки под 6,5%" пользуется большим спросом у россиян. Потому вовсе не удивительно, что правительство решило упростить условия получения жилищных ссуд. Как ожидается, об этом будет объявлено 3 августа.