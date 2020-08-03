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ПСБ будет расширять банковскую инфраструктуру Ставропольского края
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:03
банк псб
ставропольский край
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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банк псб, ставропольский край, экономика

ПСБ будет расширять банковскую инфраструктуру Ставропольского края

13:03 03.08.2020
147
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк и правительство края планируют совместно развивать проекты в финансово-кредитной сфере для дальнейшего экономического роста региона, улучшения качества жизни его жителей, в том числе, через реализацию национальных и инвестиционных проектов, программ развития предпринимательства, кредитование бизнеса и населения.
В частности, это касается реализации программы льготного ипотечного кредитования ставропольцев. Теперь минимальная ипотечная ставка для них составит 3,99% годовых в рублях для сотрудников бюджетной сферы – зарплатных клиентов банка на покупку жилья на первичном и вторичном рынке по программе "Семейная ипотека". По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%.
Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85%, реализуемая в рамках проекта "Госпрограмма 2020" на квартиры в новостройках.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
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"Делать ипотеку доступнее для населения и повышать его финансовую грамотность - одна из приоритетных задач для банка. ПСБ заинтересован во всестороннем участии в развитии региона. Огромное значение имеет возможность расширения наших партнёрских отношений в разных секторах экономики края. Мы готовы активно участвовать в решении задач государственного уровня, поддерживать малый и средний бизнес. Банк может предложить свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности, современные банковские технологии", – прокомментировала управляющий Ставропольским филиалом ПСБ Наталья Формина, слова которой приводятся в сообщении.
По словам губернатора края Владимира Владимирова, соглашение закрепляет договоренности с банком о совместной работе и открывает новые возможности для развития региона.
"Перед нами сегодня стоят закрепленные национальными проектами масштабные задачи, в том числе - по развитию жилищного рынка и обеспечением жителей края качественным и доступным жильем. На повестке дня также вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, который в условиях пандемии особенно нуждается в помощи", - цитирует пресс-служба банка.
ПСБ продолжит поддержку региональных предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, в том числе организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.
Предполагается участие банка и в развитии банковской инфраструктуры региона – систем кредитования, безналичной формы расчетов по выплате заработной платы.
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Банк ПСБСтавропольский крайЭкономика
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