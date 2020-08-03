ПСБ будет расширять банковскую инфраструктуру Ставропольского края

Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Председатель . Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк и правительство края планируют совместно развивать проекты в финансово-кредитной сфере для дальнейшего экономического роста региона, улучшения качества жизни его жителей, в том числе, через реализацию национальных и инвестиционных проектов, программ развития предпринимательства, кредитование бизнеса и населения.

В частности, это касается реализации программы льготного ипотечного кредитования ставропольцев. Теперь минимальная ипотечная ставка для них составит 3,99% годовых в рублях для сотрудников бюджетной сферы – зарплатных клиентов банка на покупку жилья на первичном и вторичном рынке по программе "Семейная ипотека". По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%.

Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85%, реализуемая в рамках проекта "Госпрограмма 2020" на квартиры в новостройках.

"Делать ипотеку доступнее для населения и повышать его финансовую грамотность - одна из приоритетных задач для банка. ПСБ заинтересован во всестороннем участии в развитии региона. Огромное значение имеет возможность расширения наших партнёрских отношений в разных секторах экономики края. Мы готовы активно участвовать в решении задач государственного уровня, поддерживать малый и средний бизнес. Банк может предложить свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности, современные банковские технологии", – прокомментировала управляющий Ставропольским филиалом ПСБ Наталья Формина, слова которой приводятся в сообщении.

По словам губернатора края Владимира Владимирова, соглашение закрепляет договоренности с банком о совместной работе и открывает новые возможности для развития региона.

"Перед нами сегодня стоят закрепленные национальными проектами масштабные задачи, в том числе - по развитию жилищного рынка и обеспечением жителей края качественным и доступным жильем. На повестке дня также вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, который в условиях пандемии особенно нуждается в помощи", - цитирует пресс-служба банка.

ПСБ продолжит поддержку региональных предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, в том числе организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.