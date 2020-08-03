https://ria.ru/20200803/1575298840.html
Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева, заявил заместитель главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:50
2020-08-03T13:23
антон геращенко
мвд украины
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575294176.html
Иван Фадеев
Эй, шумер с бомбой, заставь Зе и стадо смотреть х/ф "Свадьба в Малиновке", только предупреди, что он не документальный))))
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Вилли Слесарев
Опять хохлов заставят старое кино смотреть.
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киев
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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антон геращенко, мвд украины, киев, украина, в мире
КИЕВ, 3 авг - РИА Новости.
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева
, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко
.
"Третьего августа в 12.00 (совпадает с мск) в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операцию "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом", - написал Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.
На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.