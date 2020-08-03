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Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева, заявил заместитель главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:23
антон геращенко
мвд украины
киев
украина
в мире
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Эй, шумер с бомбой, заставь Зе и стадо смотреть х/ф "Свадьба в Малиновке", только предупреди, что он не документальный))))
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Опять хохлов заставят старое кино смотреть.
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киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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антон геращенко, мвд украины, киев, украина, в мире

Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре

12:50 03.08.2020 (обновлено: 13:23 03.08.2020)
49220
© Фото : Полиция КиеваПолиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Третьего августа в 12.00 (совпадает с мск) в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операцию "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом", - написал Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.
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На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
7415463322254
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Антон ГеращенкоМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эй, шумер с бомбой, заставь Зе и стадо смотреть х/ф "Свадьба в Малиновке", только предупреди, что он не документальный))))
3 августа, 12:55
Иван Фадеев
15310002
Опять хохлов заставят старое кино смотреть.
3 августа, 12:53
ВСВилли Слесарев
8370002
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