В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Москве , где накануне в кабинке заклинило механизм, приостановили до проведения технической экспертизы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе " Мосгорпарка ".

Ранее в Сети появилась информация, что в Измайловском парке Москвы посетители зависли на колесе обозрения. При движении перевернулась одна из пустых кабинок.

"Второго августа в Измайловском парке на аттракционе "Большое колесо обозрения" заклинило механизм одной из пустых кабинок. Оператор аттракциона оперативно остановил колесо обозрения, кабинку привели в правильное положение", — прокомментировали инцидент в пресс-службе.

Остановка продлилась около пяти минут, после чего колесо прокрутили в ручном режиме и посетители, находившиеся в тот момент в других кабинках, покинули аттракцион.