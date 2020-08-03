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В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения
Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Москве, где накануне в кабинке заклинило механизм, приостановили до проведения технической экспертизы, сообщили... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:16
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574606225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573247574.html
Радует, что это случилось с пустой кабинкой, а то могла случиться трагедия.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152778/54/1527785438_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_3c1f89faa48d975a6eabecad057786c6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
москва, происшествия

В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения

12:48 03.08.2020 (обновлено: 17:16 03.08.2020)
33598
© РИА Новости / Евгений СамаринБлаготворительный фестиваль "АртБодрость 2.0" пройдет в Москве
Благотворительный фестиваль АртБодрость 2.0 пройдет в Москве
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Москве, где накануне в кабинке заклинило механизм, приостановили до проведения технической экспертизы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Мосгорпарка".
Ранее в Сети появилась информация, что в Измайловском парке Москвы посетители зависли на колесе обозрения. При движении перевернулась одна из пустых кабинок.
Алушта
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"Второго августа в Измайловском парке на аттракционе "Большое колесо обозрения" заклинило механизм одной из пустых кабинок. Оператор аттракциона оперативно остановил колесо обозрения, кабинку привели в правильное положение", — прокомментировали инцидент в пресс-службе.
Остановка продлилась около пяти минут, после чего колесо прокрутили в ручном режиме и посетители, находившиеся в тот момент в других кабинках, покинули аттракцион.
"В настоящее время работу аттракциона приостановили до проведения технической экспертизы и установления причин произошедшего", — сообщили в "Мосгорпарке".
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1282295443
Обсудить 6
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Радует, что это случилось с пустой кабинкой, а то могла случиться трагедия.
3 августа, 12:52
Руслан Тлеуж
1211100
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