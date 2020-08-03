https://ria.ru/20200803/1575298629.html
В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения
Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Москве, где накануне в кабинке заклинило механизм, приостановили до проведения технической экспертизы, сообщили... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:48
2020-08-03T17:16
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152778/54/1527785438_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_3c1f89faa48d975a6eabecad057786c6.jpg
https://ria.ru/20200720/1574606225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573247574.html
Руслан Тлеуж
Радует, что это случилось с пустой кабинкой, а то могла случиться трагедия.
15
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152778/54/1527785438_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_3c1f89faa48d975a6eabecad057786c6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152778/54/1527785438_84:0:1415:998_1400x0_80_0_0_f4b3a74d6d0094e37e1cfbf60701b647.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152778/54/1527785438_251:0:1249:998_1400x0_80_0_0_b1bcb2f31ea37c9335a0b52dcbe39542.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Работу колеса обозрения в Измайловском парке в Москве
, где накануне в кабинке заклинило механизм, приостановили до проведения технической экспертизы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Мосгорпарка
".
Ранее в Сети появилась информация, что в Измайловском парке Москвы посетители зависли на колесе обозрения. При движении перевернулась одна из пустых кабинок.
"Второго августа в Измайловском парке на аттракционе "Большое колесо обозрения" заклинило механизм одной из пустых кабинок. Оператор аттракциона оперативно остановил колесо обозрения, кабинку привели в правильное положение", — прокомментировали инцидент в пресс-службе.
Остановка продлилась около пяти минут, после чего колесо прокрутили в ручном режиме и посетители, находившиеся в тот момент в других кабинках, покинули аттракцион.
"В настоящее время работу аттракциона приостановили до проведения технической экспертизы и установления причин произошедшего", — сообщили в "Мосгорпарке".