Круиз по Волге отменили из-за обнаружения COVID-19 у экипажа теплохода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Семь членов экипажа теплохода "Александр Суворов", совершающего круиз по Волге, заразились коронавирусом, пассажиров отправили по домам, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ", задержан в Нижнем Новгороде вечером 1 августа "в связи с выявлением у членов экипажа судна коронавирусной инфекции".
"Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах. Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся на изоляции", - говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства. "По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на восстановление нарушенных прав пассажиров теплохода", - отмечается в сообщении.