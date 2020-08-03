Круиз по Волге отменили из-за обнаружения COVID-19 у экипажа теплохода

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства. "По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на восстановление нарушенных прав пассажиров теплохода", - отмечается в сообщении.