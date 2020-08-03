В Приморье определены первые туркомпании-участники программы кешбэка

Ранее правительство РФ приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Условиями получения госсредств являются: стоимость путевки от 25 тысяч рублей, покупка путевки у туроператора по внутреннему туризму, включенному в реестр, или напрямую у отеля через нацсистему "Мир", длительность тура не менее пяти ночей. Ассоциация туроператоров России сообщала, что кешбэк будет предусмотрен для турпакетов по 44 регионам РФ, в том числе Приморью.