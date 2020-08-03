Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575298138.html
В Приморье определены первые туркомпании-участники программы кешбэка
Первые туристические компании, которые станут участниками федеральной программы кешбэка для туристов при путешествии по России, определены в Приморье, они... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:37
константин шестаков
новости - туризм
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_1aed3dcee43809180e3e771edd2b4950.jpg
https://ria.ru/20200716/1574418215.html
https://ria.ru/20200708/1574046750.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_1aed3dcee43809180e3e771edd2b4950.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_977c8145b9b6f47651dedfdce1d78e6f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_700:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_b04d406b28e3c6644815be98ad0b919c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин шестаков, новости - туризм, приморский край, общество

В Приморье определены первые туркомпании-участники программы кешбэка

12:37 03.08.2020
1320
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Первые туристические компании, которые станут участниками федеральной программы кешбэка для туристов при путешествии по России, определены в Приморье, они готовят подробные предложения по своим продуктам, сообщает правительство региона.
Ранее правительство РФ приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Условиями получения госсредств являются: стоимость путевки от 25 тысяч рублей, покупка путевки у туроператора по внутреннему туризму, включенному в реестр, или напрямую у отеля через нацсистему "Мир", длительность тура не менее пяти ночей. Ассоциация туроператоров России сообщала, что кешбэк будет предусмотрен для турпакетов по 44 регионам РФ, в том числе Приморью.
Устрицы
16 июля, 07:44
В Приморье с начала года увеличили производство аквакультуры на 65%
"На территории Приморского края есть несколько крупных туристических компаний, которым предоставлена возможность участвовать в этой программе. На сегодняшний день три компании вошли в этот проект и уже подготовили туры, в большей степени связанные с наиболее востребованным направлением – пляжным отдыхом на нашем побережье", - сказал заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что эти компании сейчас разрабатывают веб-сайты, которые начнут работу уже до конца текущей недели. На них фирмы опубликуют подробные предложения по своим турпродуктам.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на ‪2020-2027‬ годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
Приморский край
8 июля, 11:40
В Приморье рыбаки увеличили улов на семь процентов с начала года
010000
Обсудить 0
Константин ШестаковНовости - ТуризмПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Ремедиос. Очарование маленьких городов Кубы
Выяснилось, когда можно будет отдохнуть на Кубе
Отдых туристов в Абхазии
Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Абхазию
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае
В ОАЭ ввели новые правила для туристов
Здание посольства Великобритании в Москве
Посольство Великобритании ограничило действие виз для россиян
Отдыхающие на пляже в Ялте
Эксперты выяснили, как и где будут отдыхать туристы из разных стран
Празднование дня ВДВ
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша выписала максимальный штраф "Газпрому" из-за "Северного потока — 2
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"
Пассажирский самолет в небе
Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
Итальянский остров Галлинара
СМИ: сын украинского промышленника купил остров
Самолеты на стоянке в аэропорту
Росавиация предложила увеличить помощь авиакомпаниям
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Учитель химии из школы № 32 Красноярска Ольга Юмашева
Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии
Драка в Москва-Сити. Съемка очевидца
Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в торговле детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния