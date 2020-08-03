В Приморье определены первые туркомпании-участники программы кешбэка

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Первые туристические компании, которые станут участниками федеральной программы кешбэка для туристов при путешествии по России, определены в Приморье, они готовят подробные предложения по своим продуктам, сообщает правительство региона.
Ранее правительство РФ приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Условиями получения госсредств являются: стоимость путевки от 25 тысяч рублей, покупка путевки у туроператора по внутреннему туризму, включенному в реестр, или напрямую у отеля через нацсистему "Мир", длительность тура не менее пяти ночей. Ассоциация туроператоров России сообщала, что кешбэк будет предусмотрен для турпакетов по 44 регионам РФ, в том числе Приморью.
"На территории Приморского края есть несколько крупных туристических компаний, которым предоставлена возможность участвовать в этой программе. На сегодняшний день три компании вошли в этот проект и уже подготовили туры, в большей степени связанные с наиболее востребованным направлением – пляжным отдыхом на нашем побережье", - сказал заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что эти компании сейчас разрабатывают веб-сайты, которые начнут работу уже до конца текущей недели. На них фирмы опубликуют подробные предложения по своим турпродуктам.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.