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В Татарстане упали два мостовых крана
Два мостовых крана упали в Набережных Челнах в воскресенье, машинисты обоих кранов госпитализированы, прокуратура Татарстана проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:47
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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Место обрушения мостовых кранов на предприятии в Набережных Челнах
Ночью 2 августа 2020 года в городе Набережные Челны при производстве разгрузочно-погрузочных работ на территории одного из предприятий произошло обрушение металлических конструкций трех мостовых кранов. В результате пострадали двое крановщиков: 61-летний мужчина и 49-летняя женщины. В настоящее время оба госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности н производстве. Расследование уголовного дела продолжается.
2020-08-03T12:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия

В Татарстане упали два мостовых крана

12:36 03.08.2020 (обновлено: 18:47 03.08.2020)
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КАЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Два мостовых крана упали в Набережных Челнах в воскресенье, машинисты обоих кранов госпитализированы, прокуратура Татарстана проводит проверку, сообщает надзорное ведомство.
"Прокуратура Набережных Челнов с привлечением специалистов Ростехнадзора проводит проверку по факту падения мостовых кранов и получения травм работниками на предприятии "Тэмпо", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство намерено выяснить все обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры реагирования.
По информации прокуратуры, инцидент произошел ночью 2 августа: на территории АО "НТЗ "ТЭМПО" произошло падение двух мостовых кранов. В результате ЧП два машиниста, 1971 и 1979 годов рождения получили травмы позвоночника. Оба госпитализированы.
Падение крана в Набережных Челнах
27 июня, 22:08
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Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
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