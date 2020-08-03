https://ria.ru/20200803/1575298073.html
В Татарстане упали два мостовых крана
Два мостовых крана упали в Набережных Челнах в воскресенье, машинисты обоих кранов госпитализированы, прокуратура Татарстана проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:36
2020-08-03T18:47
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Место обрушения мостовых кранов на предприятии в Набережных Челнах
Ночью 2 августа 2020 года в городе Набережные Челны при производстве разгрузочно-погрузочных работ на территории одного из предприятий произошло обрушение металлических конструкций трех мостовых кранов. В результате пострадали двое крановщиков: 61-летний мужчина и 49-летняя женщины. В настоящее время оба госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).
Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности н производстве. Расследование уголовного дела продолжается.
2020-08-03T12:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия