В Татарстане упали два мостовых крана

Надзорное ведомство намерено выяснить все обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры реагирования.

По информации прокуратуры, инцидент произошел ночью 2 августа: на территории АО "НТЗ "ТЭМПО" произошло падение двух мостовых кранов. В результате ЧП два машиниста, 1971 и 1979 годов рождения получили травмы позвоночника. Оба госпитализированы.