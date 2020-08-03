В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 21 179 случаев. Выздоровел 17 941 человек, 285 пациентов скончались.

Сейчас в регионе разрешена работа летних веранд кафе, парикмахерских, магазинов и организаций с отдельным входом площадью до 800 "квадратов" и торговых центров. Для посещения общественных мест и транспорта обязательно соблюдение масочного режима, работа фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организаций в ТЦ пока под запретом.