В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, продлены до 10 августа, сообщает оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 21 179 случаев. Выздоровел 17 941 человек, 285 пациентов скончались.
"(Губернатор) Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для пожилых людей и свердловчан с хроническими заболеваниями до 10 августа. В Свердловской области также продолжает действовать ряд ограничений, установленных указом №100-УГ о режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Сейчас в регионе разрешена работа летних веранд кафе, парикмахерских, магазинов и организаций с отдельным входом площадью до 800 "квадратов" и торговых центров. Для посещения общественных мест и транспорта обязательно соблюдение масочного режима, работа фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организаций в ТЦ пока под запретом.
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