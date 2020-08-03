Минтруд назвал сумму выплат соцработникам за время пандемии

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сумма выплат социальным работникам за работу в период Сумма выплат социальным работникам за работу в период карантина превысила 8 миллиардов рублей, число выплат составляет более 282 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено свыше 282 тысяч выплат на общую сумму порядка 8 миллиардов рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены", - рассказали в министерстве.

Более трех тысяч выплат получили врачи, около 50 тысяч – работники из числа среднего медперсонала, 49 тысяч – социальные и педагогические работники. Наибольшее число выплат получили сотрудники из числа младшего медперсонала – 95 тысяч и технические работники – 85 тысяч.

За работу в социальных учреждениях в течение двух недель в условии карантина врачи дополнительно получают 40 тысяч рублей за каждую такую смену, при оказании помощи людям с COVID доплата составляет 60 тысяч.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 и 35 тысяч рублей соответственно, младший медперсонал – по 15 и 20 тысяч рублей, а технический персонал – по 10 и 15 тысяч рублей. Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено 11,27 миллиарда рублей.