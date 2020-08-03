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Минтруд назвал сумму выплат соцработникам за время пандемии
Сумма выплат социальным работникам за работу в период карантина превысила 8 миллиардов рублей, число выплат составляет более 282 тысяч, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:34
2020-08-03T12:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Сумма выплат социальным работникам за работу в период карантина
превысила 8 миллиардов рублей, число выплат составляет более 282 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда
.
"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено свыше 282 тысяч выплат на общую сумму порядка 8 миллиардов рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены", - рассказали в министерстве.
Более трех тысяч выплат получили врачи, около 50 тысяч – работники из числа среднего медперсонала, 49 тысяч – социальные и педагогические работники. Наибольшее число выплат получили сотрудники из числа младшего медперсонала – 95 тысяч и технические работники – 85 тысяч.
За работу в социальных учреждениях в течение двух недель в условии карантина врачи дополнительно получают 40 тысяч рублей за каждую такую смену, при оказании помощи людям с COVID доплата составляет 60 тысяч.
Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 и 35 тысяч рублей соответственно, младший медперсонал – по 15 и 20 тысяч рублей, а технический персонал – по 10 и 15 тысяч рублей. Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено 11,27 миллиарда рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.