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В Омске задержали мужчину, напавшего на шестилетнюю девочку
Жителя Омска, который зашел в подъезд многоэтажки за шестилетней девочкой и напал на нее, задержали, сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:48
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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омская область
омск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия

В Омске задержали мужчину, напавшего на шестилетнюю девочку

12:32 03.08.2020 (обновлено: 23:48 03.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ОМСК, 2 авг — РИА Новости. Жителя Омска, который зашел в подъезд многоэтажки за шестилетней девочкой и напал на нее, задержали, сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области.
По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в полицию 30 июля обратилась жительница Центрального округа Омска и рассказала, что в подъезде дома на 2-й Дачной улице к ее шестилетней дочери приставал неизвестный. Следователи и полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также составили фоторобот подозреваемого, который, судя по описанию, был небритый, с длинными, вьющимися до плеч волосами. Девочка не пострадала. Возбуждено уголовное дело по пункту "б", части 4, статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

"Его (подозреваемого в нападении) задержали совместно с СУ СК по Омской области, но подробная информация будет чуть позднее", — пояснили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.

Позже СУ СК по Омской области сообщил, что по подозрению в нападении задержан 29-летний безработный омич.
"Подозреваемый опознан. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", — говорится в сообщении следственного управления.
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64020184
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Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьОмскПроисшествия
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