https://ria.ru/20200803/1575297724.html
В Омске задержали мужчину, напавшего на шестилетнюю девочку
Жителя Омска, который зашел в подъезд многоэтажки за шестилетней девочкой и напал на нее, задержали, сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:32
2020-08-03T23:48
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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омская область
омск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия
ОМСК, 2 авг — РИА Новости.
Жителя Омска
, который зашел в подъезд многоэтажки за шестилетней девочкой и напал на нее, задержали, сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области
.
По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в полицию 30 июля обратилась жительница Центрального округа Омска и рассказала, что в подъезде дома на 2-й Дачной улице к ее шестилетней дочери приставал неизвестный. Следователи и полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также составили фоторобот подозреваемого, который, судя по описанию, был небритый, с длинными, вьющимися до плеч волосами. Девочка не пострадала. Возбуждено уголовное дело по пункту "б", части 4, статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").
"Его (подозреваемого в нападении) задержали совместно с СУ СК по Омской области, но подробная информация будет чуть позднее", — пояснили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.
Позже СУ СК по Омской области сообщил, что по подозрению в нападении задержан 29-летний безработный омич.
"Подозреваемый опознан. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", — говорится в сообщении следственного управления.