В Омске задержали мужчину, напавшего на шестилетнюю девочку

По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в полицию 30 июля обратилась жительница Центрального округа Омска и рассказала, что в подъезде дома на 2-й Дачной улице к ее шестилетней дочери приставал неизвестный. Следователи и полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также составили фоторобот подозреваемого, который, судя по описанию, был небритый, с длинными, вьющимися до плеч волосами. Девочка не пострадала. Возбуждено уголовное дело по пункту "б", части 4, статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").