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Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в торговле детьми
Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:30
обнаружение детей в московской квартире
следственный комитет россии (ск рф)
москва
одинцово
происшествия
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москва
одинцово
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_0:144:2682:1653_1400x0_80_0_0_7d713ccab2fd36fa7ac5fe051271ece9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обнаружение детей в московской квартире, следственный комитет россии (ск рф), москва, одинцово, происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в торговле детьми

12:30 03.08.2020
3742
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить решение об избрании в отношении Тараса Ашиткова меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - огласил решение судья.
В понедельник суд рассмотрит жалобы на арест еще пяти фигурантов дела.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
21 июля, 16:53
Дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье объединили, заявил адвокат
В рамках расследования дела задержано восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
Детская рука
25 июня, 16:25
В СПЧ предложили изменить закон о суррогатном материнстве
1301022
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Обнаружение детей в московской квартиреСледственный комитет России (СК РФ)МоскваОдинцовоПроисшествия
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