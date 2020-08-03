https://ria.ru/20200803/1575297445.html
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в торговле детьми
Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:30
2020-08-03T12:30
обнаружение детей в московской квартире
следственный комитет россии (ск рф)
москва
одинцово
происшествия
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москва
одинцово
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнаружение детей в московской квартире, следственный комитет россии (ск рф), москва, одинцово, происшествия
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить решение об избрании в отношении Тараса Ашиткова меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - огласил решение судья.
В понедельник суд рассмотрит жалобы на арест еще пяти фигурантов дела.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве
руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.
В рамках расследования дела задержано восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
В январе в Одинцово
подмосковным главком СК
были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили
тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.