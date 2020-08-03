Экспедиция обследует место гибели парохода "Челюскин"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовала подводно-поисковая экспедиция по обследованию места гибели легендарного парохода "Челюскин".

Судно, построенное советским правительством для освоения Северного морского пути, затонуло в Чукотском море 13 февраля 1934 года в условиях полярной ночи и сильного сжатия льда. На лед высадились 104 человека, включая десять женщин и двух детей. Операция по спасению челюскинцев из ледового плена стала первой в мировой истории успешной крупномасштабной спасательной операцией в условиях Арктики.

"Последние десятилетия никто всерьез историей гибели "Челюскина" не занимался. При советской власти были погружения, но тогда не было той аппаратуры, которая есть сейчас. Сегодня наша экспедиция выходит полностью укомплектованная техникой, которая позволит выполнить построение 3D-модели, качественную фото- и видеосъемку. Мы дадим научно-историческому сообществу большой массив данных для изучения", — рассказал участник экспедиции Андрей Краснобаев. Он также добавил, что в ходе исследования, возможно, будут подняты артефакты с погибшего парохода.

В течение двух недель участники экспедиции планируют уточнить координаты гибели парохода "Челюскин". Водолазы совершат спуски для обследования судна и выполнят трехмерную фотограмметрию (3D-модель). Работы будут осуществляться с использованием морского спасательного судна "Лазурит".

Экспедиция к затонувшему пароходу "Челюскин" с использованием современного поискового оборудования позволит дополнить научно-историческую информацию об экспедиции и гибели "Челюскина" и предоставить научному сообществу России новые факты.