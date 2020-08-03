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Все "Ашаны" в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:17
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ашан
москва
происшествия
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ашан, москва, происшествия

Все "Ашаны" в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

12:17 03.08.2020
2839
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабота гипермаркета "Ашан"
Работа гипермаркета Ашан
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Анонимные сообщения с угрозой "минирования" получили гипермаркеты сети "Ашан" и родильный дом на юго-западе Москвы", - сказал собеседник агентства.
Московское метро
Вчера, 11:28
В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании
По его словам, специалисты уже приступили к проверкам. Все "заминированные" учреждения работают в штатном режиме.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
30 июля, 12:00
Неизвестные сообщили о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
010263
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АшанМоскваПроисшествия
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