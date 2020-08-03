Все "Ашаны" в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

"Анонимные сообщения с угрозой "минирования" получили гипермаркеты сети "Ашан" и родильный дом на юго-западе Москвы", - сказал собеседник агентства.

В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании

В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании

По его словам, специалисты уже приступили к проверкам. Все "заминированные" учреждения работают в штатном режиме.