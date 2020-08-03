https://ria.ru/20200803/1575296841.html
Все "Ашаны" в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:17
2020-08-03T12:17
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ашан
москва
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40875/71/408757147_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6274319b6d76e99f40e9f0b6a8e7ebfc.jpg
https://ria.ru/20200803/1575294176.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575156730.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40875/71/408757147_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6274319b6d76e99f40e9f0b6a8e7ebfc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ашан, москва, происшествия