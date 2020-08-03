https://ria.ru/20200803/1575296389.html
Дело старших сестер Хачатурян отдали присяжным
Дело Крестины и Ангелины Хачатурян, вместе с их младшей сестрой Марией обвиняемых в убийстве отца, будут рассматривать с участием коллегии присяжных. Об этом... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:08
2020-08-03T13:55
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575072035.html
https://ria.ru/20191008/1559545045.html
https://ria.ru/20191008/1559547108.html
Егор Панкратов
Присяжные освободят.
24
Иван Фадеев
...Арсений, Сергей и Егор, давайте дождемся вердикта присяжных..а начинать истерику до приговора, не по мужски))) Есть защита, есть и обвинение. Пусть состязаются. Увидим кто сильней. Хотя лично у меня складывается впечатление, что эти дамочки совершили холоднокровное и продуманное убийство..но это исключительно мое мнение не более)))
24
12
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Дело Крестины
и Ангелины Хачатурян, вместе с их младшей сестрой Марией обвиняемых в убийстве отца, будут рассматривать с участием коллегии присяжных. Об этом РИА Новости сообщили в Мосгорсуде
.
Соответствующее решение приняли после предварительных слушаний — на присяжных настаивала защита.
Выбор коллегии, в составе которой должно быть восемь основных и несколько запасных членов, назначили на 31 августа. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или если их посчитают предвзятыми.
Дело сестер Хачатурян
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве
с колото-резаными ранами груди и шеи. По версии следствия, его убили дочери — Крестина, Ангелина и Мария (на тот момент несовершеннолетняя).
Сторона защиты настаивает, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению адвокатов, мужчина несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Предположительно, они убили отца после того, как он в очередной раз напал на Марию.
Следствие признало, что Хачатурян издевался над девушками и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Генпрокуратура
сначала требовала поменять обвинение на самооборону, но позже утвердила заключение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Старшим сестрам грозит реальное наказание на срок от восьми до 20 лет.
Суд над младшей начнется 5 августа, дело рассматривают отдельно. По заключению экспертизы, в момент преступления Мария Хачатурян была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Ее могут направить на принудительное лечение в психбольнице.