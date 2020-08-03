Минобороны направило специалистов для решения проблем в Усолье-Сибирском

Всего в составе первого эшелона, направленного Минобороны, более 10 единиц специальной техники (авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчетно-аналитической группы РАГ-2М на базе ЗИЛ-131) и около 30 военных специалистов радиационной химической и биологической защиты.

Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.