Минобороны направило специалистов для решения проблем в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобороны РФ направило специалистов радиационной химической и биологической защиты, а также спецтехнику для ликвидации угрозы загрязнения в Усолье-Сибирском, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Президент России Владимир Путин в конце июля подписал распоряжение, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском.
"Минобороны России направило военных специалистов РХБЗ и специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском", - говорится в сообщении.
Всего в составе первого эшелона, направленного Минобороны, более 10 единиц специальной техники (авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчетно-аналитической группы РАГ-2М на базе ЗИЛ-131) и около 30 военных специалистов радиационной химической и биологической защиты.
Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года являлось производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. В 2017 году решением Арбитражного суда Иркутской области предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.