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В Челябинской области зарегистрировали очаг птичьего гриппа
Очаг гриппа птиц зарегистрирован в Увельском районе Челябинской области, на территории населенных пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:44
2020-08-03T11:44
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости.
Очаг гриппа птиц зарегистрирован в Увельском районе Челябинской области
, на территории населенных пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия, сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора
по региону.
По данным управления, были исследованы обнаруженные трупы птиц (дикая утка и четыре домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах.
"В области зарегистрирован очаг гриппа птиц… На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц", - говорится в сообщении.
Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания, уточняется в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.