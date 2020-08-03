В Челябинской области зарегистрировали очаг птичьего гриппа

В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Очаг гриппа птиц зарегистрирован в Увельском районе Очаг гриппа птиц зарегистрирован в Увельском районе Челябинской области , на территории населенных пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия, сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

По данным управления, были исследованы обнаруженные трупы птиц (дикая утка и четыре домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах.

"В области зарегистрирован очаг гриппа птиц… На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц", - говорится в сообщении.

Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания, уточняется в сообщении.