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В Челябинской области зарегистрировали очаг птичьего гриппа
Очаг гриппа птиц зарегистрирован в Увельском районе Челябинской области, на территории населенных пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:44
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
челябинская область
происшествия
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), челябинская область, происшествия

В Челябинской области зарегистрировали очаг птичьего гриппа

11:44 03.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкВ вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
© РИА Новости / Сергей Венявский
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Очаг гриппа птиц зарегистрирован в Увельском районе Челябинской области, на территории населенных пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия, сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
По данным управления, были исследованы обнаруженные трупы птиц (дикая утка и четыре домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах.
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"В области зарегистрирован очаг гриппа птиц… На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц", - говорится в сообщении.
Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания, уточняется в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Челябинская областьПроисшествия
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