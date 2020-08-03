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СМИ: сын украинского промышленника купил остров
Находящийся в Лигурийском море итальянский остров Галлинара в июле был приобретен Александром Богуслаевым, сыном известного украинского промышленника и политика РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:26
лигурия
италия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574454981.html
https://realty.ria.ru/20200220/1565012873.html
Нам телевизор 6 лет говорил, что на Украине промышленности нет. А тут сыны острова покупают... Кому верить?
72
Вам 4-года рассказывали, что моста НЕТ, РФ развалиться, Гаага скоро и т.д. Не стоит тут притворяться аля россиянином.
62
13
лигурия
италия
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575293904_0:110:1280:830_1400x0_80_0_0_12647f8c6e1143f912ed69e8c6ea5710.jpg
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РИА Новости
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лигурия, италия, украина, в мире

СМИ: сын украинского промышленника купил остров

11:38 03.08.2020 (обновлено: 16:26 03.08.2020)
13278
CC BY-SA 3.0 / Radiuk / Isola GallinaraИтальянский остров Галлинара
Итальянский остров Галлинара
CC BY-SA 3.0 / Radiuk / Isola Gallinara
Итальянский остров Галлинара. Архивное фото
РИМ, 3 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Находящийся в Лигурийском море итальянский остров Галлинара в июле был приобретен Александром Богуслаевым, сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева, сообщили в понедельник местные СМИ.
По данным миланской газеты Corriere della Sera, сделка на сумму более десяти миллионов евро была заключена 17 июля между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло.
Авторитетное издание утверждает, что за Galinette стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева, проживающего в Княжестве Монако, но имеющего гражданство островного государства Гренада. По данным газеты, это сын Вячеслава Богуслаева, который многие годы руководит одним из крупнейших в мире предприятий по производству авиационных газотурбинных двигателей — запорожским "Мотор Сич" и входит в число наиболее богатых людей Украины. "Теперь Богуслаев сможет установить воображаемый украинский (или гренадский) флаг на вершине острова", — пишет Corriere della Sera.
В муниципалитете лигурийского города Албенга, к которому в административном плане относится Галлинара, РИА Новости сообщили, что не имеют информации относительно продажи острова, поскольку он является частной собственностью.
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Остров Галлинара, издалека напоминающий черепаху, является уникальным природным объектом и имеет богатую историю. Площадь острова длиной 470 метров и шириной 450 метров составляет около 11 гектаров. Его максимальная высота — 87 метров над уровнем моря. Галлинара находится всего в полутора километрах от побережья итальянской области Лигурия. С 1989 года остров имеет статус областного природного парка, доступ туристов туда воспрещен.
Согласно древнеримскому ученому и писателю Марку Теренцию Варрону, остров получил свое название из-за населявших его некогда диких кур (по-латински gallina). Галлинара послужила прибежищем для святого Мартина Турского и Папы Римского Александра III, которые скрывались там от преследований. В средние века на острове возникло крупное аббатство бенедиктинцев, там до сих пор сохранились руины монастыря. В середине XIX века Галлинару приобрел банкир Леонардо Гасталди, который провозгласил себя "Господином острова". Во время Второй мировой войны на Галлинаре были расквартированы солдаты вермахта, которые создали там разветвленную сеть подземных коммуникаций. В 1960 году остров приобрел генуэзский промышленник Риккардо Диана, который построил на его вершине роскошную виллу с бассейном и террасами.
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В конце 1970-х годов Галлинару купила группа семей предпринимателей из Пьемонта и Лигурии. Как сообщали итальянские СМИ, в последнее время у хозяев этого необычного объекта недвижимости возникли многочисленные проблемы. Они были связаны с природоохранным статусом острова, сложными взаимоотношениями с местными властями, а также с финансовыми трудностями. Однако, судя по всему, это не смутило нового владельца Галлинары.
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ЛигурияИталияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нам телевизор 6 лет говорил, что на Украине промышленности нет. А тут сыны острова покупают... Кому верить?
3 августа, 11:50
Gloomy Humorist
141300045
Вам 4-года рассказывали, что моста НЕТ, РФ развалиться, Гаага скоро и т.д. Не стоит тут притворяться аля россиянином.
3 августа, 12:18
Gustavas Jauki
5170004
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