В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все станции Все станции московского метрополитена планируется проверить в понедельник из-за анонимного сообщения о "минировании", на работу подземки это повлиять не должно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На электронную почту метрополитена поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Учитывая то, что станции не названы, проверку пройдут на всем метро", - сказал собеседник агентства.

Подземка "продолжает работать в штатном режиме", подобные проверки обычно проводятся без эвакуаций и других чрезвычайных мер.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.