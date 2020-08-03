https://ria.ru/20200803/1575294176.html
В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена планируется проверить в понедельник из-за анонимного сообщения о "минировании", на работу подземки это повлиять не должно, РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:28
2020-08-03T11:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1400x0_80_0_0_665154860e2d65806ab074876a39b34e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Все станции московского
метрополитена планируется проверить в понедельник из-за анонимного сообщения о "минировании", на работу подземки это повлиять не должно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту метрополитена поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Учитывая то, что станции не названы, проверку пройдут на всем метро", - сказал собеседник агентства.
Подземка "продолжает работать в штатном режиме", подобные проверки обычно проводятся без эвакуаций и других чрезвычайных мер.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ
, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.