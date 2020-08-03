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Власти Адыгеи рассказали, как пройдет День знаний в условиях пандемии
Первый звонок в школах Адыгеи из-за сохранения угрозы распространения коронавируса пройдет в формате, согласованном с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:18
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

Власти Адыгеи рассказали, как пройдет День знаний в условиях пандемии

11:18 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Первый звонок в школах Адыгеи из-за сохранения угрозы распространения коронавируса пройдет в формате, согласованном с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Республиканский оперштаб обсудил подготовку к началу учебного года в условиях сохранения режима повышенной готовности, отмечается в релизе.
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"Глава республики подчеркнул, что образовательный процесс должен быть организован с учётом всех санитарных требований и поручил руководителям муниципалитетов оказать школам необходимую помощь… В День знаний в общеобразовательных учреждениях пройдут традиционные линейки, их формат будет согласован с Роспотребнадзором. В школах запланирован входной контроль детей и педагогов, люди с признаками заболевания будут направляться к врачу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с начала этого учебного года младшеклассники будут получать бесплатное горячее питание, оно будет осуществляться за счет средств федеральной программы. Во всех муниципалитетах модернизированы школьные пищеблоки, разработано единое перспективное меню для школ республики. В среднем стоимость одной порции составит 43 рубля.
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"Мы должны обеспечить детей качественным и полноценным питанием, которое будет соответствовать всем нормам Роспотребнадзора. Прошу глав муниципалитетов отнестись к этой работе максимально ответственно", – обратился на оперштабе к коллегам Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
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