https://ria.ru/20200803/1575293269.html
Фургал отказался от основного адвоката
Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:14
2020-08-03T11:43
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
коронавирусы
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575195831.html
Петр Старовой
Видимо давят на него со страшной силой, ведь толпа в Хабаровске долго нерасходится.
152
Александр Смирнов
Толпа...именно Из за толпы давить на Фу ргала, чтобы от отказался от одного из адвокатов? Самому не смешно? Толпе до Фургала дела нет, у той толпы другие цели и задачи, но деньги видимо закончились и вчера толпа не состоялась
134
69
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, коронавирусы, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, происшествия