Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575293269.html
Фургал отказался от основного адвоката
Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:43
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
коронавирусы
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:121:3212:1928_1400x0_80_0_0_9b09e95f848dc073e824d204f52f1db6.jpg
https://ria.ru/20200731/1575195831.html
Видимо давят на него со страшной силой, ведь толпа в Хабаровске долго нерасходится.
152
Толпа...именно Из за толпы давить на Фу ргала, чтобы от отказался от одного из адвокатов? Самому не смешно? Толпе до Фургала дела нет, у той толпы другие цели и задачи, но деньги видимо закончились и вчера толпа не состоялась
134
69
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:121:3212:1928_1400x0_80_0_0_9b09e95f848dc073e824d204f52f1db6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_9648b7dcaa0e81ed4d71bc834843734f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_582:0:2630:2048_1400x0_80_0_0_515ccd019c8014ed983c6faa538d8ece.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, коронавирусы, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, происшествия

Фургал отказался от основного адвоката

11:14 03.08.2020 (обновлено: 11:43 03.08.2020)
26083
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг.
"Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны", — сказал он.
Считалось, что Кожемякин — основной защитник Фургала, но в суде его интересы представляли еще два адвоката.
Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Вину он не признает.
Президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
31 июля, 06:27
Дегтярев не планирует посещать Фургала в СИЗО
7533119735
Обсудить 69
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалКоронавирусыЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Видимо давят на него со страшной силой, ведь толпа в Хабаровске долго нерасходится.
3 августа, 11:25
ПСПетр Старовой
99412046
Толпа...именно Из за толпы давить на Фу ргала, чтобы от отказался от одного из адвокатов? Самому не смешно? Толпе до Фургала дела нет, у той толпы другие цели и задачи, но деньги видимо закончились и вчера толпа не состоялась
3 августа, 11:33
Александр Смирнов
57200372
Рекомендуем
Учитель химии из школы № 32 Красноярска Ольга Юмашева
Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Эстонский каратель о расстрелах в Пскове: "Не считал, сколько убил"
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Дело старших сестер Хачатурян отдали присяжным
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками
Актриса Кристина Асмус
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром
Музыкант Сергей Шнуров
Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
Празднование Дня ВДВ
СМИ: в парке Горького в День ВДВ пострадали двое солдат
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния