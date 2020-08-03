Ъ: данные миллиона водителей из Московского региона выставили на продажу

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Сети выставили на продажу личную информацию около миллиона водителей из Москвы и Московской области, сообщает газета "Коммерсант".
Среди продающихся данных — дата регистрации машины, личные данные владельца, регион регистрации, а также VIN-код и номера свидетельства о регистрации и ПТС. Газета обнаружила, что предложение появилось 24 июля на одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных. Как отмечается, данные актуальны на конец прошлого года, а их цена начинается от полутора тысяч долларов.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян считает, что к продаже причастен инсайдер из крупной страховой компании или союза. База, как он считает, создавалась для продажи страховых полисов.
По словам Павла Мясоедова, партнера и директора компании "Интеллектуальный резерв", одна строка в похожем архиве продается по цене от шести до 300 рублей в зависимости от данных. В целом утечку он оценил в районе одного биткоина (около 12 тысяч долларов). По его мнению, данными могут воспользоваться мошенники или угонщики. Человек может сам сообщить свои пароли и личные данные, а также информацию об автомобиле, считая, что говорит с сотрудником ГИБДД или банка.
Менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor в "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев отметил, что знание VIN-номера дает возможность получить данные об установленной сигнализации, а информация о владельце может выдать место парковки автомобиля. Возможны, по его мнению, и варианты с мошенничеством посредством ДТП или оплаты штрафов, а также оформление поддельных автономеров или прав.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о разработке поправок об ужесточении ответственности за утечку персональных данных.
Прокуратура Москвы начала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.