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Ъ: данные миллиона водителей из Московского региона выставили на продажу
В Сети выставили на продажу личную информацию около миллиона водителей из Москвы и Московской области, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:08
россия
автомобили
госдума рф
александр хинштейн
москва
московская область (подмосковье)
общество
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россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, автомобили, госдума рф, александр хинштейн, москва, московская область (подмосковье), общество

Ъ: данные миллиона водителей из Московского региона выставили на продажу

11:17 03.08.2020 (обновлено: 18:08 03.08.2020)
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© Fotolia / DragonImagesНоутбук
Ноутбук
© Fotolia / DragonImages
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Сети выставили на продажу личную информацию около миллиона водителей из Москвы и Московской области, сообщает газета "Коммерсант".
Среди продающихся данных — дата регистрации машины, личные данные владельца, регион регистрации, а также VIN-код и номера свидетельства о регистрации и ПТС. Газета обнаружила, что предложение появилось 24 июля на одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных. Как отмечается, данные актуальны на конец прошлого года, а их цена начинается от полутора тысяч долларов.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян считает, что к продаже причастен инсайдер из крупной страховой компании или союза. База, как он считает, создавалась для продажи страховых полисов.
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По словам Павла Мясоедова, партнера и директора компании "Интеллектуальный резерв", одна строка в похожем архиве продается по цене от шести до 300 рублей в зависимости от данных. В целом утечку он оценил в районе одного биткоина (около 12 тысяч долларов). По его мнению, данными могут воспользоваться мошенники или угонщики. Человек может сам сообщить свои пароли и личные данные, а также информацию об автомобиле, считая, что говорит с сотрудником ГИБДД или банка.
Менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor в "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев отметил, что знание VIN-номера дает возможность получить данные об установленной сигнализации, а информация о владельце может выдать место парковки автомобиля. Возможны, по его мнению, и варианты с мошенничеством посредством ДТП или оплаты штрафов, а также оформление поддельных автономеров или прав.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о разработке поправок об ужесточении ответственности за утечку персональных данных.
Прокуратура Москвы начала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
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7760214313
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РоссияАвтомобилиГосдума РФАлександр ХинштейнМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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