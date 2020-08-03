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В Приморье туристам рекомендуют эвакуироваться с побережья из-за циклона
Синоптики рекомендуют туристам в Приморье эвакуироваться с морского побережья и берегов рек из-за ожидающегося после 5 августа циклона, который может вызвать... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:24
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туризм, северная корея, желтое море, новости - туризм, примгидромет, владивосток

В Приморье туристам рекомендуют эвакуироваться с побережья из-за циклона

11:24 03.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Спортивной гавани во Владивостоке
Отдыхающие на пляже Спортивной гавани во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Синоптики рекомендуют туристам в Приморье эвакуироваться с морского побережья и берегов рек из-за ожидающегося после 5 августа циклона, который может вызвать подъем уровня воды, сели и оползни, сообщает Примгидромет.
"Лучший вариант — это снять лагерь 4 августа и эвакуироваться. Это касается не только морского берега, но и берегов рек. Следует опасаться не только подъемов уровней воды, но и селей, оползней и обвалов. Судя по всему, нынешний август выдастся довольно тревожным", — сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, ориентировочно 4-5 августа над Желтым морем ожидается зарождение циклона. В ночь с 5 на 6 августа он может пройти Корейский полуостров, приблизиться к Владивостоку, затем, к Находке и далее направиться в Татарский пролив.
"Несмотря на то, что большая часть интенсивных дождей придется на Северную Корею и Японское море, сильные и очень сильные дожди со штормовым ветром могут достаться и южному, и восточному Приморью. Естественно, что реки, особенно малые, не смогут не среагировать на обильные дожди", — отметил синоптик.
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