В Приморье туристам рекомендуют эвакуироваться с побережья из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Синоптики рекомендуют туристам в Приморье эвакуироваться с морского побережья и берегов рек из-за ожидающегося после 5 августа циклона, который может вызвать подъем уровня воды, сели и оползни, сообщает Примгидромет.

"Лучший вариант — это снять лагерь 4 августа и эвакуироваться. Это касается не только морского берега, но и берегов рек. Следует опасаться не только подъемов уровней воды, но и селей, оползней и обвалов. Судя по всему, нынешний август выдастся довольно тревожным", — сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, ориентировочно 4-5 августа над Желтым морем ожидается зарождение циклона. В ночь с 5 на 6 августа он может пройти Корейский полуостров, приблизиться к Владивостоку, затем, к Находке и далее направиться в Татарский пролив.